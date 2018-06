Video Serbia-Brasile 0-2 | highlights e gol della partita Mondiali 2018 | girone E

Video Highlights Serbia-Brasile 0-2 - Mondiali 2018 : verdeoro agli ottavi - super Neymar. Gold i Paulinho e Thiago : Il Brasile ha sconfitto la Serbia per 2-0 grazie ai gol di Paulinho e Thiago Silva, vincendo così il girone e qualificandosi agli ottavi di finale dove affronterà il Messico. I verdeoro hanno dominato l’incontro, trascinati da Neymar e Coutinho che hanno surclassato gli slavi. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Serbia-Brasile 0-2 ai Mondiali 2018. Foto: Thiago Dias Rodrigues Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi ...

Video/ Serbia-Svizzera - 1-2 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - girone E - : Video Serbia Svizzera , 1-2, : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 per la seconda giornata dei girone E, le immagini più significative.

SHAQIRI E XHAKA PROVOCANO LA SERBIA : ESULTANZA PRO ALBANIA/ Video - aquila a due teste : Fifa potrebbe punirli : SHAQIRI provoca la SERBIA: prima sceglie bandiera Kosovo sugli scarpini, poi richiama la Grande ALBANIA. Dopo il gol ha mimato con le mani aquila a due teste. Ed è polemica(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 23:51:00 GMT)

