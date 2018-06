Video Messico Svezia 0-3 | highlights e gol Osorio | oggi siamo tutti coreani Mondiali

Video Highlights Messico-Svezia 0-3 - Mondiali 2018 : i Vichinghi vincono il girone - la Tricolor si salva : La Svezia ha travolto il Messico per 3-0 ai Mondiali 2018 di calcio e si è qualificata agli ottavi di finale da prima del girone . I Vichinghi si sono imposti con autorevolezza contro una Tricolor in grande difficoltà che però prosegue l’avventura iridata grazie alla sconfitta della Germania contro la Corea del Sud. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Messico-Svezia . Foto: Paolo Bona Shutterstock.com Clicca qui ...

