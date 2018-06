VIDEO Corea del Sud-Germania | 2-0 | | highlights e gol Neuer | siamo stati patetici

VIDEO Corea del Sud-Germania 2-0 - gli highlights : i tedeschi eliminati dai Mondiali 2018! : La Germania è stata eliminata dai Mondiali 2018 di calcio! Questa è la grande notizia del giorno. I Campioni del Mondo si sono suicidati contro la Corea del Sud: bastava una vittoria contro la modesta compagine asiatica e invece i tedeschi sono stati travolti 2-0 nel recupero, incappando nella prima storica eliminazione al girone. Un contraccolpo pesantissimo per gli uomini di Low, un tonfo davvero inatteso: la sconfitta all’esordio contro ...

VIDEO Germania eliminata dai Mondiali! I Campioni del Mondo battuti dalla Corea - i gol di Kim e Son : La Germania è stata eliminata dai Mondiali 2018 di calcio! I Campioni del Mondo devono dire addio al sogno di difendere il titolo, si sono dovuti arrendere subito nella fase a gironi: decisiva la clamorosa sconfitta contro la Corea del Sud. I tedeschi dovevano battere gli asiatici per volare agli ottavi di finale e invece sono crollati 2-0 in una partita surreale. L’incontro si è risolto in pieno recupero con un gol di Kim sugli sviluppi ...

VIDEO/ Corea del Sud Messico (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone F) : Video Corea del Sud Messico (1-2): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 valida per il girone F. Vela ed Hernandez danno la vittoria al Messico(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 03:03:00 GMT)

