Vibo Valentia | non prescritto per ora ma rinviato al 2019 il processo per i rifiuti

Vibo Valentia - 6 fermi per l’uomo ucciso da un’autobomba a Limbadi : sono tutti esponenti del clan Mancuso : Ci hanno messo meno di due mesi i carabinieri di Vibo Valentia e la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per fare luce sull’autobomba di Limbadi, che il 9 aprile scorso ha ucciso Matteo Vinci e ferito gravemente suo padre Francesco. Il quarantaduenne Matteo Vinci è stato ucciso come un boss nel regno della cosca Mancuso. L’ex rappresentante di medicinali, però, un boss non era. Piuttosto con la sua famiglia non aveva piegato la testa ...

Bomba d'acqua a Vibo Valentia / Calabria - video : notte di paura - diversi cittadini sfollati : Bomba d'acqua a Vibo Valentia, Calabria, video: notte di paura per i problemi meteorologici, diversi gli sfollati. L'acqua e il fango hanno invaso le strade della provincia.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 11:16:00 GMT)

Paura a Vibo Valentia per un cinghiale : i carabinieri lo sedano : Momenti di Paura oggi pomeriggio nella frazione Longobardi di Vibo Valentia per l’irruzione di un cinghiale, alla ricerca di cibo, nel giardino di un’abitazione. Il proprietario è riuscito a scampare all’attacco da parte dell’animale, barricandosi in casa, ed ha telefonato alla sala operativa dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari forestali, che in primo luogo hanno messo in sicurezza la zona. Si è poi ...

Divario Nord-Sud : a Milano stipendi 2 - 5 volte più alti che a Vibo Valentia : Si amplia la distanza fra Nord e Sud. Se gli stipendi medi crescono in entrambe le aree, lo fanno "con velocità notevolmente diverse", al punto che si arriva ad "una differenza di oltre 8mila euro annui". Il tasso di occupazione è al 70,6% al Nord e al 47% nel Mezzogiorno, mentre il livello di inattivi è quasi il triplo al Sud.Continua a leggere

Istat - il divario fra Nord e Sud si allarga : a Milano stipendi 2 - 5 volte più alti rispetto a Vibo Valentia : Numeri di un’Italia che cambia, pur restando sempre uguale. Nel report sulle “Misure del benessere equo e sostenibile dei territori” pubblicato dall’Istat, nel 2016 il divario fra Nord e Sud del Paese si è fatto ancora più ampio. Con il Mezzogiorno che rimane indietro in termini di lavoro, speranza di vita, istruzione. Basta guardare al reddito medio, che nella provincia al vertice della classifica, Milano, è circa 2,5 ...

A Milano si guadagna il doppio che a Vibo Valentia. L'Istat fotografa il divario Nord-Sud : Il divario tra Nord e Sud si allarga sempre più. A dirlo è L'Istat, per il quale "al Nord, nel 2016 il reddito medio di un lavoratore dipendente è stato di circa 24.400 euro contro i 16.100 euro di un lavoratore del Mezzogiorno".Una differenza di oltre 8mila euro annui, che secondo i dati a disposizione dell'Istituto Nazionale di Statistica sarebbe cresciuta vertiginosamente negli ultimi anni, visto che "il divario iniziale ...

Stipendi a Milano 2 - 5 volte quelli di Vibo Valentia : "Al Nord, nel 2016 il reddito medio di un lavoratore dipendente è stato di circa 24.400 euro contro i 16.100 euro di un lavoratore del Mezzogiorno", con "una differenza di oltre 8mila euro annui". Lo ...

Vibo Valentia : scoperta piantagione con 89mila piante di marijuana - valore 20 milioni di euro : La scoperta è stata fatta dagli uomini delle Fiamme Gialle di Vibo Valentia, che hanno anche provveduto a distruggere il tutto.Continua a leggere

Vibo Valentia - intensificati i controlli dei Carabinieri in materia di armi : Vibo Valentia - Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, lungo le vie del centro città, ...

Vibo Valentia - migrante assassinato : fermato l’uomo indagato | “Ucciso per vendicare una serie di furti” : Vibo Valentia, migrante assassinato: fermato l’uomo indagato | “Ucciso per vendicare una serie di furti” Vibo Valentia, migrante assassinato: fermato l’uomo indagato | “Ucciso per vendicare una serie di furti” Continua a leggere L'articolo Vibo Valentia, migrante assassinato: fermato l’uomo indagato | “Ucciso per vendicare una serie di furti” proviene da NewsGo.

Vibo Valentia - il bracciante sopravvissuto : “Dop aver colpito Sacko ha puntato il fucile contro di me” : “Mentre io e Sacko eravamo sul tetto della struttura attenti a smontare alcuni pannelli, udivo un colpo di fucile che ci allarmava e che ci faceva subito scendere dal tetto”. Inizia così il racconto di Madhieri Drame, uno dei due maliani che si trovava assieme Soumaila Sacko durante la sparatoria avvenuta il 2 giugno nelle campagne di San Calogero. Le dichiarazioni del testimone sono state inserite nel provvedimento di fermo che ieri ha portato ...

Vibo Valentia - FERMATO PRESUNTO ASSASSINO DI SOUMALIA SACKO/ Video - contro Pontoriero "prove schiaccianti" : VIBO VALENTIA, omicidio SOUMALIA SACKO: FERMATO il prssunto killer del migrante ucciso, Antonio Pontoriero. Dal pericolo di fuga alle testimonianze degli amici della vittima.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:25:00 GMT)

Vibo Valentia - migrante assassinato : fermato l’uomo indagato | “Ucciso per vendicare una serie di furti” : Vibo Valentia, migrante assassinato: fermato l’uomo indagato | “Ucciso per vendicare una serie di furti” Vibo Valentia, migrante assassinato: fermato l’uomo indagato | “Ucciso per vendicare una serie di furti” Continua a leggere L'articolo Vibo Valentia, migrante assassinato: fermato l’uomo indagato | “Ucciso per vendicare una serie di furti” proviene da NewsGo.

Vibo Valentia - omicidio Soumalia Sacko : fermato Antonio Pontoriero/ Video - i testimoni e il pericolo di fuga : Vibo Valentia, omicidio Soumalia Sacko: fermato il prssunto killer del migrante ucciso, Antonio Pontoriero. Dal pericolo di fuga alle testimonianze degli amici della vittima.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:35:00 GMT)