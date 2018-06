Viaggiare in aereo troppo truccate fa male alla pelle Ecco perché

vanityfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) Occhiali da sole, capelli arruffati sul volto, scarpe da ginnastica (se non addirittura ciabatte), nessuna traccia di rossetto. Se la maggior parte delle star quando arriva in aeroporto si presenta così, un motivo ci sarà. Anzi, c’è. Truccarsi prima di un volo intercontinentale (o che superi le tre ore di tratta) mette in difficoltà ladel viso, per non parlare del colorito: «L’ideale è imbarcarsi con viso, contorno occhi e labbra ben idratati ma struccatil’altezza e la pressurizzazione dell’aria in cabina stressano la», ci spiega la dott.ssa Magda Belmontesi, dermatologo e docentescuola di Medicina Estetica Agorà di Milano. È un po’ come se l’attesa in aeroporto unita al volo in alta quota cancellassero in poche ore tutti i nostri sforzi per apparire radiose il giorno della partenza. Un aspetto beauty, quest’ultimo, che le hostess ...