Via alla fase di test di GPU Turbo su Huawei P20 e P20 Pro | ma è limitata a 2000 utenti

Viaggiare in aereo troppo truccate fa male alla pelle. Ecco perché : Occhiali da sole, capelli arruffati sul volto, scarpe da ginnastica (se non addirittura ciabatte), nessuna traccia di rossetto. Se la maggior parte delle star quando arriva in aeroporto si presenta così, un motivo ci sarà. Anzi, c’è. Truccarsi prima di un volo intercontinentale (o che superi le tre ore di tratta) mette in difficoltà la pelle del viso, per non parlare del colorito: «L’ideale è imbarcarsi con viso, contorno occhi e labbra ...

Napoli - marocchino accoltellato alla FerroVia scappa dall'ospedale : Un 33enne marocchino si è presentato sanguinante in ospedale, riferendo di aver subito una rapina nei pressi della stazione Centrale di Napoli. L'extracomunitario è stato assistito dai medici del ...

Auto giù da Via Posillipo : Rossella esce dalla rianimazione e parla : 'Voglio uscire da qui'. Sono state queste le prime parole pronunciate oggi, con un filo di voce e a fatica da Rossella Amato, la 20enne napoletana ferita gravemente all'alba di sabato 23 giugno, ...

PaVia - allarme pulci all'università : sotto accusa i gatti della colonia felina : Cortili e corridoi di vari dipartimenti infestati. L'invasione è iniziata il 12 giugno a Scienze Politiche, vari locali chiusi per le bonifiche

Bufera Germania - Via alla rivoluzione : veterani che ‘passeggiano’ e big silurati! : Dopo il clamoroso flop della Germania ai Mondiali di Russia 2018 adesso è giunto il momento di una vera e propria rivoluzione interna nella nazione tedesca Ad un clamoroso flop, corrisponde sempre una altrettanto corposa rivoluzione. Quello della Germania è stato certamente un tonfo altisonante, meritevole di riflessioni profonde e cambiamenti radicali. Come nel caso della nostra povera Italia anche la Germania dovrà voltare pagina dopo questo ...

Furto al bar del distributore di Via Novati - Via il denaro dalla cassa : CREMONA - Hanno forzato la finestra del bagno e da lì sono entrati nel bar del distributore Tamoil di via Novati riuscendo a mettere le mani su un centinaio di euro contenuti nel registratore di cassa.

Olocausto - VarsaVia fa marcia indietro sulla legge che vieta di attribuire alla Polonia gli orrori dei lager : Immediate e durissime erano state le reazioni in tutto il mondo. Particolare sdegno da parte di Israele. Il ministro Yoav Gallant aveva definito la decisione 'un caso di negazione della Shoah'. 'La ...

Olocausto - VarsaVia fa marcia indietro sulla legge che vieta di attribuire alla Polonia gli orrori dei lager : Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha proposto oggi di cambiare la controversa legge sull’Olocausto accolta all’inizio dell’anno dal Parlamento di Varsavia, che prevede la pena fino a tre anni di prigione per chi attribuisca alla nazione polacca i crimini compiuti dai nazisti tedeschi. ...

Marchisio Via dalla Juventus? / Il centrale : voglio restare ma dipende dalla società - vedremo a luglio : Claudio Marchisio via dalla Juventus? Il centrale afferma: "voglio restare bianconero". La palla ora al club di Vinovo: si deciderà a luglio il futuro del Principino. (Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:06:00 GMT)

Alla fine a Roma non ci sarà alcuna 'Via Almirante' : Nessuna strada di Roma verrà intitolata a Giorgio Almirante. L'Assemblea Capitolina ha infatti approvato, con i voti del M5S e del centrosinistra una 'contro-mozione' per impedire l'intitolazione di una via di Roma allo storico leader del Msi. L'atto odierno prevede l'impegno per la giunta "a non procedere all'intitolazione di toponimi o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche ad ...

Colpo alla Buona Scuola : Via chiamata diretta prof : Firmato da Miur e i sindacati FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e dalla Gilda l'accordo che elimina la chiamata diretta dei docenti . Il personale docente quindi verrà assegnato alla Scuola dall'...

Triboo - Via libera di Borsa Italiana alla quotazione : TeleBorsa, - Triboo si prepara a sbarcare sull'MTA. La società attiva nel settore dell'E-commerce e dell'Advertising Digitale, comunica che Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alle negoziazioni ...

Triboo - Via libera di Borsa Italiana alla quotazione : Triboo si prepara a sbarcare sull'MTA. La società attiva nel settore dell'E-commerce e dell'Advertising Digitale, comunica che Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ...

Una guida turistica per disabili fatta da chi vive la disabilità. Via alla campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Eppela - Milano Post : ... l'obiettivo della 35enne mantovana è realizzare una guida turistica per persone diversamente abili Lasciarsi guidare da chi guarda il mondo da un altro punto di vista, seduta sulla carrozzina. Farsi ...