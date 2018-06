Vertice Ue - Conte minaccia il veto senza accordo sui migranti ma prende corpo la mediazione : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento, compresa la parte dei migranti in discussione stasera. Si lavora però ad una mediazione sull’asse Francia-Olanda-Spagna-Malta-Italia (la creazione di piattaforme di sbarco sotto le insegne Ue) che potrebbe evitare il veto di Roma. In campo anche l’Onu...

Conte pronto al veto al Vertice Ue sui migranti : La minaccia è pronta a trasformarsi in realtà: l’Italia questa sera potrebbe porre il veto sulle conclusioni del Consiglio europeo. Un gesto estremo che decreterebbe il fallimento del vertice , con tutte le conseguenze politiche del caso che si ripercuoterebbero in diversi Paesi europei. A partire dalla Germania....

Migranti - Conte al Vertice di Bruxelles. «Il veto? Spero di non doverlo usare» : Scetticismo su un’intesa a 28 Paesi: un summit che parte in salita. Merkel: «Senza accordo avanti con i volenterosi». Il premier italiano: «Incontro spartiacque»

Vertice Ue - Conte : “Su migranti incontro spartiacque - pronto a trarne tutte le conseguenze” : “L’Italia ha elaborato una proposta che porta a questo Consiglio Europeo, che è assolutamente ragionevole perché è pienamente conforme allo spirito e ai principi su cui è fondata l’Unione Europea. Oggi è un giorno molto importante perché aspettiamo che dalle parole si traducano in fatti. L’Italia non ha più bisogno di segni verbali, ma di fatti concreti. Per noi, questo è un incontro spartiacque e per quanto mi riguarda ...