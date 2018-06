Ventimiglia | immigrato senegalese salva due bambini che stavano annegando

fanpage

(Di giovedì 28 giugno 2018) Cheikh Samba Beye, 44 anni, si è tuffato in acqua ed hato la vita a dueitaliani chedavanti agli occhi della madre: "L'unico mio pensiero era che non morissero, mi si sono aggrappati addosso con una forza che non avevo mai visto prima".