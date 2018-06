Venezia : da carabinieri nuovi servizi di contrasto abusivismo commerciale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel complesso diverse decine sono le segnalazioni all’autorità giudiziaria e le sanzioni amministrative contestate, ben 368 le borse sequestrate, 111 i bastoni per i selfie, 379 le palline gommose per un valore commerciale che si stima intorno ai 22.000 euro. servizi che

Venezia : da carabinieri nuovi servizi di contrasto abusivismo commerciale : Venezia , 28 giu. (AdnKronos) – Continuano i servizi di contrasto all’ abusivismo commerciale espletati dagli uomini dell’Arma dei carabinieri , che si sono in particolar modo intensificati negli ultimi mesi in concomitanza con la ripresa della bella stagione che ha portato un aumento dell’afflusso di turisti nel centro storico della cittadina lagunare.In particolare i militari della Compagnia dei carabinieri di Venezia ...

Venezia : da carabinieri nuovi servizi di contrasto abusivismo commerciale (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nel complesso diverse decine sono le segnalazioni all’autorità giudiziaria e le sanzioni amministrative contestate, ben 368 le borse sequestrate, 111 i bastoni per i selfie, 379 le palline gommose per un valore commerciale che si stima intorno ai 22.000 euro. servizi che si sommano a quelli svolti dagli uomini della Stazione carabinieri del Lido coordinati sempre dal superiore Comando Compagnia di ...

Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Particolare risalto è stato dato: ai presidi dell’Arma (2 Tenenze e 38 Stazioni) presenti anche in piccoli centri e che rappresentano insostituibili presidi di sicurezza e la migliore espressione di prossimità dello Stato alla cittadinanza; al numero dei servizi con compi

Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Un ulteriore riconoscimento è stato dato agli studenti dell’istituto “Guggenheim” per aver partecipato attivamente, con la realizzazione di un manifesto al progetto dell’Arma e di Soroptimist International contro la violenza sulla donne con la realizzazione “Una stanza tu

Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione : Venezia , 5 giu. (AdnKronos) – Stamattina a Venezia nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri si è tenuta la cerimonia del 204° anniversario della fondazione . Il vice prefetto vicario, Sebastiano Cento, Reggente la prefettura di Venezia , unitamente al Comandante Provinciale, Col. Claudio Lunardo, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, sono passati in rassegna dello schieramento, costituito dalla ...

Venezia : tenta il suicidio impiccandosi al ponte - salvato dai carabinieri : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) – Alle prime ore del mattino un 42enne di Camponogara (Ve), già in cura per crisi depressiva connessa ad una grave posizione debitoria, ha tentato di suicidarsi sul ponte sul Brenta sito a Vigonovo. L’uomo si è annodato al collo un cavo elettrico, legando l’altra estremità alla ringhiera, con la volontà di lasciarsi cadere.Notato da un passante, quest’ultimo ha allertato i soccorsi e sul posto ...