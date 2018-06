Venezia | barca contro vaporetto in Canal Grande

blogo

: barca in rotta #Murano #venezia #imbarcazione #navigazione #mare #estate2018 #Venezia #Veneto #mare #laguna - carlodaverona : barca in rotta #Murano #venezia #imbarcazione #navigazione #mare #estate2018 #Venezia #Veneto #mare #laguna - speranza_viva : RT @ilgiornaledv: Barca contro vaporetto a Venezia, contusi... - ilgiornaledv : Barca contro vaporetto a Venezia, contusi... -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Incidente indove unaè finita oggiundel servizio pubblico Actv, all'altezza di Piazzale Roma. Secondo le prime informazioni nello stra, avvenuto poco prima delle 8, un finestrone di quest'ultimo si è frantumato. Il bilancio dei feriti è di due contusi.A provocare l'incidente insarebbe stata in base agli accertamenti compiuti finora una manovra sbagliata del conducente della, un mototopo per la precisione, che dopo il violento sha tirato dritto per poi presentarsi dai vigili urbani con tutta calma.Ilcoinvolto, della Linea 1, era appena entrato in. Illesi gli altri passeggeri a bordo deldell'Actv come accertato nell'immediatezza dei fatti dall'equipaggio del mezzo pubblico che ha prestato i primi soccorsi ai passeggeri contusi facendo salire tutti gli ...