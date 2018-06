Veneto | un caso di virus West Nile a Rovigo | in ospedale un uomo di 59 anni

Rovigo - crocifisso come Gesù duemila anni fa/ Scoperto in Veneto il secondo caso al mondo : I resti di un uomo risalenti all'epoca romana proverebbero che sia stato crocifisso, sarebbe il secondo caso al mondo esistente che proverebbe la morte in tale modo(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:10:00 GMT)

Crocifisso come Gesù - duemila anni fa : il secondo caso al mondo scoperto in Veneto : ROVIGO - È stato messo in croce dai Romani come Gesù , l'uomo di 2.000 anni fa ritrovato in una sepoltura anonima e isolata vicino a Rovigo : secondo caso documentato al mondo di una crocifissione d'...