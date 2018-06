Vela | tutto pronto per la partenza della GC32 Lagos Cup | otto team si daranno battaglia

La prova del cuoco - cena d’addio per Antonella Clerici. Ed ecco cosa riVela. Le foto della serata e - soprattutto - il messaggio : “A 18 anni si diventa maggiorenni e i figli bisogna lasciarli andare. È stata una mia scelta ma non pensavo che sarebbe stata così dura, l’ho voluto perché penso che la vita debba andare avanti, corra veloce ed è soggetta a bisogni diversi. Oggi per esempio ho detto a mia figlia Maelle che era una giornata particolare, era l’ultima del cuoco, e lei ha detto ‘Vai, ora sei tutta per me!'”. 1 giugno 2018, studio de La prova ...

Lucia Orlando riVela : «Sto benissimo con Filippo Contri. Le foto con Patrizia? Penso sia stata lei a organizzare tutto...» : Il Grande Fratello è finito già da qualche settimana e l'amore tra Lucia Orlando e Filippo Contri sembra proseguire a gonfie vele. Nonostante le polemiche degli ultimi giorni, nate...

La moglie di Paolo Bonolis riVela "Ho la ricchezza per fare tutto..." : Sonia Bruganelli torna a fare discutere. Da tempo la moglie di Paolo Bonolis è nel mirino dei social per alcune sue foto che ostentano ricchezza e per qualche sua dichiarazione in cui di fatto rivendica il suo "portafoglio". Ma questa volta a parlare della Bruganelli è proprio il marito, Paolo Bonllis che ai microfoni di Maurizio Costanzo a l'Intervista afferma: "Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le ...

“Sono svenuta”. Il racconto di Caolyn Smith. La giudice di ‘Ballando con le stelle’ - da tempo in lotta contro il cancro - ha sVelato tutto in un’intervista : È un esempio di forza Carolyn Smith, ballerina e presidentessa di giuria a Ballando con le stelle. La donna sta documentando via Instagram la sua battaglia contro il cancro, una lotta che ha già vinto la prima volta e dalla quale conta di uscire nuovamente vincitrice. Gli ultimi giorni, però, non sarebbero stati facili per lei. Il fatto di essersi chiesta troppo le ha presentato il conto, costringendola al riposo forzato per qualche ...

Dal porno all'incubo Aids - Cicciolina confessa tutto in tv. E riVela : 'Ero una spia per gli 007' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, si è raccontata e ha raccontato a "La Confessione". L'infanzia povera, i servizi segreti ungheresi, l'abuso da parte di un amico del padre, il lavoro in Parlamento, ...

“Ecco perché fuori da La Vita in Diretta”. Marco Liorni - mistero sVelato. A raccontare tutto è il direttore di Rai 1 : L’annuncio dell’addio di Marco Liorni a ‘La Vita in diretta’ aveva fatto discutere non poco. Voci che lo volevano poco simpatico, per così dire, ai vertici Rai, alle quali si univano altre di non meglio precisate congiure. Adesso, dopo tanto parlare arriva la verità- A svelare il vero motivo della sua uscita da La Vita in Diretta è stato Angelo Teodoli, direttore di Rai Uno. In una lunga intervista rilasciata a Il Giornale, il numero uno ...

Belen e Stefano di nuovo insieme? De Martino sVela tutto sul gossip più bollente dell’estate : Già da tempo si parlava di una crisi tra Belen Rodriguez e il fidanzato Andrea Iannone. Poi è stata la stessa showgirl a confermare quelle voci dichiarando al settimanel Chi: “Questo è un momento particolare della mia vita. Ho voglia di lavorare, di mettermi in gioco e dedicare il poco tempo prezioso che ho a mio figlio Santiago. Le pause, ne sono convinta, fanno bene a tutte le coppie, servono”. Belen ha anche aggiunto: “Con Andrea Iannone ci ...

MotoGp – Marquez - la moto nera ai test e la lotta per il mondiale : “non posso sVelare molto! Lorenzo e Dovi? Tutto può succedere” : Marc Marquez, i test del Montmelò e la lotta per il titolo mondiale: il leader della classifica piloti non esclude Lorenzo e Dovizioso Marc Marquez ha chiuso in testa alla classifica dei tempi la giornata di test al Montmelò, disputata ieri dai piloti della motoGp sul circuito spagnolo. Il pilota della Honda, che domenica, al Gp di Catalunya, ha chiuso la gara al secondo posto, alle spalle solo di Lorenzo, è salito in sella ad una Honda dal tota ...

Matrimonio Bossari - non tutto è filato liscio : Orietta Berti sVela un imprevisto : imprevisto al Matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback: parla Orietta Berti A distanza di giorni si continua a parlare del Matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback. A fornire nuovi dettagli sulla cerimonia celebrata lo scorso primo giugno è stata questa volta Orietta Berti. La cantante è stata invitata alle nozze del vincitore del […] L'articolo Matrimonio Bossari, non tutto è filato liscio: Orietta Berti svela un ...

“Con Belen è finita male!”. Andrea Iannone : le foto sVelano tutto. Lo hanno beccato così : Chi è di casa – la loro si intende – racconta che Belen e Andrea Iannone non solo stiano vivendo una profondissima crisi ma il pilota e la showgirl non condividerebbero più lo stesso tetto. Lo riporta Tgcom24 citando fonti vicine ai due. È molto che ne parliamo e sembra che Belen e Iannone li vederemmo scoppiati prima delle vacanze estive, tanto che al Gran Premio del Mugello, una delle competizioni più sentite dai piloti italiani, lei ...

“Ecco la verità su quelle mutandine”. Scoop di Anna Falchi. A distanza di tanti anni - è lei stessa a riVelare tutto su quel giorno da Luttazzi : Anna Falchi ha accettato la sfida offerta dal programma “La confessione” di Peter Gomez, per mettersi a nudo e svelare tutti i retroscena della sua carriera, in particolare quello che anni fa la rese protagonista a Satyricon. Era il 2001, infatti, quando la biondissima partecipò al programma tv di Daniele Luttazzi per un’intervista. La sua ospitata, però, finì per scatenare un po’ di polemiche. La colpa fu di una gag, da ...

Visto che sorrisoni? “Ma se sapeste cosa si nasconde dietro questa foto…”. Ah però! È il suo scatto migliore del royal wedding e solo ora il fotografo ufficiale di Harry e Meghan sVela tutto : il retroscena che nessuno si aspetta : “Questione di sguardi”, cantava qualche anno fa la sempre meravigliosa Paola Turci. Eppure non basta l’amore, non basta la giusta occhiata, serve anche l’attimo e ogni fotografo che si rispetti sa fare proprio quello: coglierlo. Carpe diem, appunto. Riguardo il matrimonio dell’anno, il royal wedding, è stato detto praticamente di tutto, poco tuttavia sugli scatti che nel corso di questi ultimi giorni ci hanno riempito i social ...

“Io a letto con Floriana?”. E quello che succede dopo finisce in polemica. Ancora senza limiti questo Grande Fratello : e la romana ormai famosa sVela tutto : Un ciclone in piena regola. Sono bastati pochi minuti nella casa del Grande Fratello a Floriana Secondi, la ribella romana che trionfò in una delle prime edizioni, per seminare il panico della casa più spiata d’Italia. dopo essersela presa con Simone Coccia Colaiuta, uno degli inquilini più amati, ecco che nel mirino di Floriana finisce Matteo Gentili, uno dei tre “boni” scelti da Barbara D’Urso.In collegamento a “Mattino Cinque”, la Secondi ...

Chicco Nalli e Tina Cipollari : la riVelazione di lei è spiazzante. Succede tutto in studio - a Uomini e Donne : Anche questa stagione di Uomini e Donne volge al termine. L’ultima puntata del trono over è stata trasmessa giovedì 31 maggio ma figuratevi se si poteva chiudere il sipario senza una qualche sorpresa, un colpo di scena. Come sempre, hanno dominato la puntata Gemma Galgani (e il corteggiatore Marco) e Giorgio Manetti, ma la vera protagonista è stata Tina Cipollari, che per la prima volta ha parlato del suo ex marito, Chicco Nalli, in ...