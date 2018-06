Vecchia burocrazia e nuovi vincoli Ecco i 6 motivi per cui l' Italia non cresce

corriere

(Di giovedì 28 giugno 2018) La stretta sull’utilizzo dei contratti a termine e le sanzioni per le imprese che delocalizzano: sono queste le due misure contenute nella bozza del «decreto dignità» che più indispettiscono le imprese. Soprattutto quelle di più grandi dimensioni. Le aziende sono toccate in realtà anche da altri provvedimenti che il governo ha allo studio. Qui i principali. Ci sono poi temi su cui finora il governo non si è espresso, su cui le imprese tengono alta l’attenzione. In primis, il rinnovo degli incentivi per gli investimenti sulla digitalizzazione.