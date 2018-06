Val d' Aosta | appello della polizia su Fb per riconoscere sciatore morto sul ghiacciaio 60

Regioni : Zaia - auguri a nuova governatrice della Val d'Aosta : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - Alla nuova presidente della regione autonoma della Valle D’Aosta, Nicoletta Spelgatti, rivolge un saluto e un augurio anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. “Congratulazioni vivissime alla nuova governatrice, prima donna e prima esponente della Lega valdos

La leghista Spelgatti è il nuovo presidente della Valle d'Aosta : Le deleghe a Sanità, Salute, Politiche sociali e della Formazione sono state assegnate a Chantal Certan , ALPE, , quelle a Turismo, Sport, Commercio e Trasporti a Claudio Restano , Area civica - ...

Eletto il nuovo governo della Valle d'Aosta guidato dalla leghista Spelgatti - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 "Vogliamo essere il governo del fare" AOSTA. Nicoletta Spelgatti, della Lega, è il nuovo presidente della Regione ...

Settimana del Pianeta Terra : dal 14 al 21 ottobre ANCHE LA ValLE D'aOSTA PROTAGONISTA : L'obiettivo è quello di diffondere il più possibile la consapevolezza delle possibilità che la scienza ci offre per migliorare la qualità della vita. Tutto ciò si può raggiungere facendo crescere il ...

Alimenti - Coldiretti : in Valle d’Aosta la spesa è il 20% superiore a quella abruzzese : La spesa delle famiglie valdostane è il 20 per cento superiore di quelle abruzzesi e la più piccola regione d’Italia si posiziona così al top della classifica nazionale con 503 euro al mese per il solo acquisto di generi alimentari e bevande analcoliche rispetto agli abitanti dell’Abruzzo che con 420 euro al mese fanno segnare il valore più basso lungo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sui ...

Valle d'Aosta - definita la composizione del nuovo governo regionale - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 5 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Spelgatti presidente, sei assessori di cui uno tecnico e una no-vax alla Sanità AOSTA. Si delinea il quadro della ...

Ferrari CaValcade : 110 Rosse da tutto il mondo riunite in Val d'Aosta - : l' appuntamento più atteso dai collezionisti di Ferrari di tutto il mondo, la Ferrari Cavalcade, evento riservato alla clientela della Casa di Maranello, per condividere auto e passione nelle regioni più belle d'Italia. Per la settima edizione è stato scelto il Monte ...

La Lega fa l'accordo con gli autonomisti e conquista la Valle d'Aosta : Tramontata l'ipotesi di una giunta giallo verde, nasce un esecutivo guidato dal Carroccio di Salvini

Valle d'Aosta - c'è l'accordo per una maggioranza a 18 - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 5 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Ok di Lega, Stella Alpina-Ac-Pnv, Alpe, Mouv e l'ex unionista Rini AOSTA. A quasi una settimana di tempo dalla prima ...

Allerta meteo Valle d’Aosta : temporali diffusi su tutto il territorio : Ordinaria criticità idrogeologica a causa dei forti e diffusi temporali (livello ‘giallo’, 1 su una scala di 3 punti) su tutto il territorio della Valle d’Aosta. Lo prevede il bollettino emesso dalla protezione civile regionale e valido dalle 14 di oggi. Per mercoledì sono previste precipitazioni in attenuazione ma il livello di criticità idrogeologica per versanti e torrenti non cambierà. Saranno infatti possibili ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : forti temporali e raffiche di vento : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di attenzione per temporali forti e diffusi in tutta la Valle d’Aosta e un’Allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica, con validità fino alla mezzanotte di oggi. Sono attesi, in particolare dalle ore centrali e fino alla sera di oggi, “fenomeni diffusi e tendenzialmente forti e associati a raffiche di vento anche forti o molto forti.” “Le precipitazioni ...

Tour Trail Valle d’Aosta - Collé e Pellissier si aggiudicano la terza edizione del Quart Trail des Alpages : Franco Collé e Gloriana Pellissier vincono la terza edizione della Quart Trail des Alpages Quart Trail des Alpages da una parte, Quart Trail non competitivo dall’altra: poco meno di 500 agonisti e semplici appassionati di montagna hanno partecipato alla terza edizione dell’evento sportivo, la prima per quanto riguarda la prova competitiva ‘Des Alpages’, inserita anche all’interno del Tour Trail Valle d’Aosta. Tra i quasi 150 Trailers al via ...

Motociclismo : Davide Lombardi guida FIM Valle d'Aosta : ... così come gli eventi dedicati alla promozione degli sport su due ruote". Davide Lombardi ha allestito un buon cartellone di appuntamenti uno già svolto ad Arnad ed il prossimo, domenica 24 giugno è ...

La Fondazione CRT mette al bando 2 - 5 milioni di euro per i beni di Piemonte e Valle d'Aosta : ... l'apertura di molti nuovi 'cantieri diffusi' sul territorio innesca un circolo virtuoso, non solo per l'attrattività turistica e culturale del territorio, ma anche per l'economia nel suo complesso, ...