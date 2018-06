Va a dormire e muore a 8 anni | sotto gli occhi dei genitori

caffeinamagazine

(Di giovedì 28 giugno 2018) Erano andati atutti quanti, come ogni sera, una famiglia numerosa ma molto unita, benvoluta da tutti i residenti del quartiere. Il mattino successivo, però, isi sono subito accorti che qualcosa non andava. Quando hanno chiamato i figli per fare colazione tutti insieme, infatti, uno di loro non si è presentato a tavola insieme agli altri. Così, preoccupati, i due sono entrati nella sua stanza per capire cosa stesse accadendo e lo hanno trovato senza vita nel letto. Un dramma terribile quello che a colpito la mamma e il papà di Leo Burton, bambino scomparso a soli 8. A raccontare la triste storia è il tabloid inglese Metro: disperati il padre Tom, la madre Natalie e i fratelli Levi, Courtney, Liam e Sophia. Ancora da chiarire le cause della morte, anche se in queste ore sta prendendo piede l’ipotesi che a rivelarsi fatale possa essere stato un colpo ...