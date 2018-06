Uscite in strada | invece di fare analisi E rispondete a questi teatranti

ilfoglio

: @nuntaf Preferenza? Qua si parla di ossessione e l'ossessione è una malattia mentale, fatevi curare, spegnete i soc… - Nonnohyunmrd : @nuntaf Preferenza? Qua si parla di ossessione e l'ossessione è una malattia mentale, fatevi curare, spegnete i soc… - SorgentePas002 : ???? ???????? quando sono in strada e HackerBarzellettieriCorrotti mi uscite davanti con Camomilla SuperPotente, ho la s… - Ylenz_ : Oddio vi prego voglio girare anch’io in accappatoio per strada. FASHION BLOGGER USCITE COSÌ VI PREGO ALMENO ANDRÀ D… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Mi sono domandato che cosa sia possibile rispondere a Galli della Loggia che esorta nel Corrierone a ricristianizzare l’Italia e magari Pisa vituperio con una formazione che superi il Pd e si installi nella sua ascendenza e trascendenza (immagino), perché come lui dice non si vive di solo sesso in a