Usa | sparatoria nella sede di un giornale ad Annapolis | Maryland Media | “Almeno quattro

Usa - sparatoria nella sede di un giornale nel Maryland : almeno quattro vittime : Una sparatoria è stata segnalata dal Baltimore Sun presso la sede del proprio giornale Capital Gazette ad Annapolis, in Maryland. Secondo i media locali ci sarebbero almeno 4 morti tra le persone colpite. ...

Usa - sparatoria a festival : 20 feriti : 14.58 sparatoria nella notte all'Art festival di Trenton, New Jersey, dove due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla ferendo 20 persone, di cui 4 sono in gravi condizioni. Uno è un ragazzino di 13 anni. Uno dei due assalitori è stato ucciso, riferiscono le autorità. Il secondo è stato arrestato sul posto. "C'è stata una lite tra alcune persone -spiega il procuratore-e hanno incominciato a spararsi tra di loro".

