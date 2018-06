Usa - sparatoria in una redazione del Maryland : vittime - un arresto : Usa, sparatoria in una redazione del Maryland: vittime, un arresto Usa, sparatoria in una redazione del Maryland: vittime, un arresto Continua a leggere L'articolo Usa, sparatoria in una redazione del Maryland: vittime, un arresto proviene da NewsGo.

Usa - sparatoria in un giornale : ci sarebbero morti - arrestato l'aggressore : sparatoria nella redazione del giornale Capital Gazette ad Annapolis, nel Maryland. Lo sceriffo ha dichiarato che ci sono alcuni feriti. Testimoni sostengono che ci sarebbero varie vittime....

ATTENTATO BOKO HARAM/ E sparatoria negli Usa : solo la Chiesa può convertire barbari e assassini : Due notizie, da due diverse parti del mondo. La prima arriva da Damboa, nord-est della Nigeria. La seconda da Trenton, New Jersey (Usa).

SPARATORIA Usa - 20 FERITI AL FESTIVAL IN NEW JERSEY/ Video - ultime notizie : è terrorismo? Le prime ipotesi : Usa, SPARATORIA al FESTIVAL d'arte in New JERSEY: ferite venti persone, 4 gravi. La polizia avrebbe ucciso uno dei due assalitori, le prime testimonianze.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:30:00 GMT)

Usa - sparatoria al festival in New Jersey : 20 feriti/ Ultime notizie - video : ucciso uno degli assalitori : Usa, sparatoria al festival d'arte in New Jersey: ferite venti persone, 4 gravi. La polizia avrebbe ucciso uno dei due assalitori, le prime testimonianze.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Usa - sparatoria in un festival del New Jersey : 20 feriti - ucciso un assalitore : sparatoria nella notte all'Art festival di Trenton, nel New Jersey , Usa, , dove due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla ferendo 20 persone, di cui 4 sono in gravi condizioni: uno è un ragazzino ...

Usa - sparatoria a festival New Jersey - 20 feriti. Ucciso un assalitore - : accaduto all'Art all night-Trenton. Quattro persone sono in gravi condizioni: uno è un ragazzino di 13 anni. Secondo quanto riferito dalle autorità c'erano circa 1000 persone quando è cominciata la ...

Usa - sparatoria a festival : 20 feriti : 14.58 sparatoria nella notte all'Art festival di Trenton, New Jersey, dove due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla ferendo 20 persone, di cui 4 sono in gravi condizioni. Uno è un ragazzino di 13 anni. Uno dei due assalitori è stato ucciso, riferiscono le autorità. Il secondo è stato arrestato sul posto. "C'è stata una lite tra alcune persone -spiega il procuratore-e hanno incominciato a spararsi tra di loro".

Usa - sparatoria al Festival del New Jersey : almeno 20 feriti - anche minorenni : “Morto l’assalitore” : Paura a Trenton, in New Jersey, dove una sparatoria si è verificata al Festival dell'arte: almeno 20 sono i feriti, tra cui un 13enne in condizioni disperate. Ucciso dalla polizia uno degli assalitori, un uomo di 33 anni di cui non si conosce l'identità. Fermato anche un suo complice, che resta a disposizione degli agenti.Continua a leggere

Usa - sparatoria al Festival in New Jersey : un morto e 20 feriti : Torna la paura negli Usa. sparatoria nella notte all' Art Festival di Trenton, New Jersey, dove due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla. Una persona è morta, 20 feriti, di cui 3 sono...

Usa, sparatoria al Festival del New Jersey: almeno 20 feriti, anche minorenni: "Morto l'assalitore" Paura a Trenton, in New Jersey, dove una sparatoria si è verificata al Festival dell'arte: almeno 20 sono i feriti, tra cui un 13enne in condizioni disperate. Ucciso dalla polizia uno degli assalitori, un uomo di 33 anni di cui non si conosce l'identità. Fermato anche un suo complice, che resta a disposizione degli agenti.