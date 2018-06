Usa - sparatoria in un giornale del Maryland : cinque morti - arrestato l'aggressore : Spari nella redazione del giornale Capital Gazette ad Annapolis, nel Maryland, Stati Uniti. Sono almeno cinque i morti nella sparatoria e diversi i feriti, stando all'ultimo aggiornamento...

Usa - sparatoria in giornale nel Marylan : almeno 5 morti. Media : “Preso sospetto”. Reporter : “Sentivo killer ricaricare l’arma” : sparatoria nella sede di un giornale ad Annapolis, in Maryland, non lontano da Washington. La polizia parla di almeno cinque morti tra le persone colpite e diversi feriti. Stando alle prime indicazioni, la sparatoria ha avuto luogo nella redazione del Capital Gazette, un’importante pubblicazione locale fondata nel 1884 e di proprietà dello stesso gruppo che pubblica il Baltimore Sun, il giornale che per primo ha dato la notizia.Lo sceriffo della ...

Usa - sparatoria in giornale nel Maryland. Media : “Almeno 4 morti - preso sospetto”. Reporter : “Sentivo killer ricaricare l’arma” : sparatoria nella sede di un giornale ad Annapolis, in Maryland, negli Stati Uniti. Secondo l’emittente Cbs ci sono almeno quattro morti tra le persone colpite. Stando alle prime indicazioni, la sparatoria ha avuto luogo nella redazione del Capital Gazette, un’importante pubblicazione locale fondata nel 1884 e di proprietà dello stesso gruppo che pubblica il Baltimore Sun, il giornale che per primo ha dato la notizia.Lo sceriffo della ...

