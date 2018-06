Usa | sequestrati rosari a migranti messicani “Oggetti pericolosi o inutili” | denuncia

RAG Usa - DRONE SCOPRE SERRA DI CANNABIS FRA POMODORINI/ Video - 6mila kg di marijuana sequestrati : RAGUSA , DRONE SCOPRE 15mila piante di marijuana in zona Vittoria: 6,5 tonnellate nascoste fra i POMODORINI . Clamorosa scoperta effettuata nella giornata di lunedì in Sicilia(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:30:00 GMT)

Bulli Lucca - perquisiti gli indagati : sequestrati abiti - cellulari e il casco Usato in classe : Sono state perquisite le abitazioni dei 6 studenti dell'istituto tecnico commerciale di Lucca che hanno umiliato e insultato un professore in classe mentre i compagni realizzavano dei video poi diffusi in rete. Il consiglio di classe ha proposto la bocciatura per 5 di loro.Continua a leggere