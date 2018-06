Usa | Kennedy lascia la Corte Suprema Trump può spingerla ancora più a destra | nel mirino

ilfattoquotidiano

: Si ritira il giudice Kennedy, voce di ragionevole moderato, dalla Corte Suprema Usa, spalancando la porta a un magi… - vittoriozucconi : Si ritira il giudice Kennedy, voce di ragionevole moderato, dalla Corte Suprema Usa, spalancando la porta a un magi… - riotta : Si ritira il giudice della Corte Suprema Usa Kennedy, un indipendente, dando a Trump la chance di formare una maggi… - markgmm : RT @vittoriozucconi: Si ritira il giudice Kennedy, voce di ragionevole moderato, dalla Corte Suprema Usa, spalancando la porta a un magistr… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) “È stato l’onore più grande e un privilegio servire la nostra Nazione nella giustizia federale per 43 anni, 30 dei quali alla”. Così Anthonyannuncia la sua decisione di dimettersi dal massimo organo della giustizia americana. Donaldha già annunciato di aver iniziato la ricerca per il sostituto di. Parte a questo punto la battaglia politica forse più epica e importante di una presidenza già segnata da molti scontri e polemiche.ha la possibilità di scegliere un giudice solidamente conservatore e di spingerepiù al’asse della politica e della società americane per le prossime generazioni. Le dimissioni dierano nell’aria già da tempo ma la loro formalizzazione ha gettato lo scompiglio nel campo democratico e in molti gruppi liberal. Gira un audio, registrato a un incontro del Democratic National Committee, in cui si ...