ilfattoquotidiano

: Usa, elezioni midterm: attivista 28enne di origini portoricane batte nelle primarie dem il “veterano” Crowley a New… - fattoquotidiano : Usa, elezioni midterm: attivista 28enne di origini portoricane batte nelle primarie dem il “veterano” Crowley a New… - italianaradio1 : Ha 28 anni, origini portoricane ed è stata attivista sostenitrice di Bernie Sanders. Da New York arriva un messaggi… - italianaradio1 : Usa, elezioni midterm: attivista 28enne di origini portoricane batte nelle primarie dem il “veterano” Crowley a New… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Ha 28 anni,ed è statasostenitrice di Bernie Sanders. Da New York arriva un messaggio chiaro per ledi. Alexandria Ocasio-Cortez ha sconfittoper un seggio alla Camera Joe Crowley, deputato dal 1999. Crowley è colui a cui il partito guardava come successore naturale, nel ruolo di speaker, di un’altra veterana, Nancy Pelosi, nel caso i democratici riescano a riconquistare la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti a novembre. Al suo esordio da candidata, proveniente dal lavoro come organizzatricecomunità locali nel Bronx, ha collaborato alla campagna di Sanders per le presidenziali. È stata eletta in una circoscrizione che include parti di Bronx e Queens con oltre il 57% dei voti e una campagna da circa 300mila dollari, spiccioli al confronto con i 3,3 milioni raccolti da Crowley. Il tutto parlando di politiche ...