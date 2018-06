Uomini e Donne Gemma Galgani pronta a riconquistare Giorgio Manetti | il

Uomini e Donne/ Da Nilufar Addati confessa : "Io e Giordano siamo diversissimi - ma..." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e i segreti del rapporto con Giordano Mazzocchi. L'erx tronista ammette: "Io e lui siamo diversissimi ma...."(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara e Luigi si sono lasciati : i commenti di Lorenzo Riccardi e dell'ex fidanzato Nicola Panico : La notizia ufficiale della fine della relazione tra l'ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, e dell'ex corteggiatore Luigi Mastroianni, ovviamente, ha scatenato una serie di reazioni.A scatenarsi, nel vero senso della parola, è stato ovviamente il "rivale" di Luigi, l'ex corteggiatore Lorenzo Riccardi che, tramite una storia di Instagram, ha commentato la notizia con una battuta: "Comunque, ragazzi, mi sa che cambierò lavoro: ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : "Luigi? Ci sono state delle mancanze. Amare è un'altra cosa" : Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, ha ufficializzato la fine della sua brevissima storia d'amore con Luigi Mastroianni, il corteggiatore che ha scelto al termine del proprio percorso sul trono. Dopo l'indiscrezione pubblicata sul sito U&D News e dopo una foto pubblicata da Luigi su Instagram, con una didascalia che non faceva intendere nulla di positivo ("Guarda avanti, piedi per terra e testa alta, ma non dimenticare di ...

Uomini e Donne - Antonella Fiordelisi litiga con Sara Affi Fella : "Non è mai stata insieme a Luigi" : Tra Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, e Antonella Fiordelisi, schermitrice, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex tentatrice di Temptation Island, non corre buon sangue e i motivi, a chi segue i programmi condotti e prodotti da Maria De Filippi, sono chiari.Durante l'esperienza a Temptation Island di Sara Affi Fella, infatti, la tentatrice con cui l'ex fidanzato dell'ex concorrente di Miss Italia, il calciatore Nicola ...

Uomini E DONNE/ Sara Affi Fella ammette : "Sto benino - riprendo in mano la mia vita" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Dove andranno in vacanze le note coppie nate nel programma? Da Nilufar e Giordano a Soleil e Marco: tutte le news(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sossio Aruta primo ospite speciale della nuova edizione? È amore con Ursula! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gianni Sperti emula Giorgio Manetti e fa il suo decalogo dell'amore. Intanto il pubblico lo vorrebbe tronista al trono over...(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Uomini e Donne news : Lorenzo Riccardi commenta la rottura tra Sara e Luigi : news Uomini e Donne: Sara e Luigi si sono lasciati, la reazione di Lorenzo Riccardi Sara e Luigi di Uomini e Donne si sono ufficialmente lasciati. E Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore della modella di Venafro, non ha potuto fare a meno di commentare la notizia. Del resto il giovane non ha mai nascosto di provare […] L'articolo Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardi commenta la rottura tra Sara e Luigi proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Alex Migliorini smentisce il titolo del Magazine : "Ad effetto e inventato" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Dove andranno in vacanze le note coppie nate nel programma? Da Nilufar e Giordano a Soleil e Marco: tutte le news(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:54:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara e Luigi si sono lasciati : le dichiarazioni ufficiali : Uomini e Donne, Sara e Luigi non stanno più insieme: cosa ha detto lui e cosa ha detto lei È ufficiale: Sara e Luigi di Uomini e Donne non stanno più insieme. A quanto pare i due non hanno superato la crisi che li ha colpiti subito dopo la scelta al Trono Classico. L’annuncio ufficiale […] L'articolo Uomini e Donne, Sara e Luigi si sono lasciati: le dichiarazioni ufficiali proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni è finita : “Mi ero innamorato della donna sbagliata”. Con queste parole in un’intervista rilasciata a Uomini e donne magazine in edicola giovedì 28 giugno Luigi Mastroianni conferma ufficialmente la fine della storia con Sara Affi Fella. Un annuncio che non arriva a sorpresa dal momento che già da settimane si rincorrevano voci di una crisi tra la ex tronista e il giovane. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, storia di una fine ...

Uomini E DONNE/ Amore a gonfie vele per Fabrizio Di Arienzo e Manila Boff (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gianni Sperti emula Giorgio Manetti e fa il suo decalogo dell'Amore. Intanto il pubblico lo vorrebbe tronista al trono over...(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 13:48:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : colazione d'amore per la coppia (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Dove andranno in vacanze le note coppie nate nel programma? Da Nilufar e Giordano a Soleil e Marco: tutte le news(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 13:28:00 GMT)

“È ufficiale”. Uomini e Donne : lo scoop su Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. La notizia arriva a un mese dalla scelta : Ormai attraverso i social i fan tengono tutto e tutti sott’occhio. E se i vari vip sono sempre più portati a condividere tutto, i loro follower sono sempre più attenti a notare i particolare. Ed ecco quindi che proprio da uno di questi particolari è subito partita la bomba di una crisi tra Luigi di Uomini e Donne e la sua Sara Affi Fella. La notizia è circolata in questi giorni e i fan dei MastriFella sono andati subito ‘in ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni ai fan : "Con Sara Affi Fella è finita" : Sembra che tra Sara Affi Fella e Luigi Matroianni sia definitivamente finita. Una lettrice di U&D News avrebbe infatti rivelato al giornale web che lunedì sera si sarebbe trovata in un locale insieme all'ex corteggiatore di Uomini e Donne, il quale hai fan avrebbe risposto a chi gli chiedeva 'Come va con la donna?':Mi son lasciato raga!prosegui la letturaUomini e Donne, Luigi Mastroianni ai fan: "Con Sara Affi Fella è finita" pubblicato ...