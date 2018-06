Unione europea | i governi sono come le coppie | vogliono i conti separati

Olocausto - la Polonia fa dietrofront sulla legge/ Varsavia e l'Unione europea restano molto lontane : Varsavia ci ripensa e cambia già la legge sull'Olocausto: il premier Morawiecki ha annunciato il dietrofront sul provvedimento che puniva chi accusava la Polonia di complicità col nazismo(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:34:00 GMT)

Cinque cose che l'Unione europea ha fatto e che hanno migliorato le tue vacanze : Luglio è alle porte e milioni di cittadini italiani ed europei stanno già pensando alle tante sospirate vacanze. Molti probabilmente hanno già organizzato il loro soggiorno estivo, magari un bel viaggio al mare in Spagna o in Grecia, oppure tra le montagne dell'Austria o in Provenza. Il 99,9% di chi ha già prenotato la propria vacanza lo ha fatto dando per scontate le tante possibilità, libertà e ...

Perché l'Italia ha bisogno dell'Unione Europea : Leave this field empty if you're human: Il progetto della nuova città della Scienza dello studio Gfc " Architecture Accanto ai casi positivi, ci sono poi le storie di somme ingenti di denaro europeo ...

Brexit - è arrivata la legge che permetterà a Londra di uscire dall’Unione Europea : Dopo due anni dal referendum sulla Brexit (era il 23 giugno 2016), e dopo mesi e mesi di accese discussioni e vibranti dibattiti parlamentari, la decisione del Regno Unito di uscire dall"Unione Europea è diventata finalmente legge e, dunque, ancor più definitiva.Già, perché John Bercow, presidente della Camera dei Comuni, ha ufficialmente annunciato che la proposta di legge per abbandonare l"Ue ha ottenuto il beneplacito decisivo della Regina ...

La Polonia ribalta il paradigma dell'adesione all'Unione Europea : I cittadini della Polonia potrebbero essere chiamati alle urne il prossimo autunno, per un referendum generale che riguarderà l'adesione del paese all' Unione Europea e alla Nato, e la supremazia del ...

Musei - Consiglio di Stato chiude vicenda dei direttori stranieri : “Nomina corretta - sono cittadini dell’Unione Europea” : I manager stranieri possono dirigere i Musei italiani. La parola definitiva sulla questione arriva dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello del ministero dei Beni Culturali respingendo definitivamente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma, contro la nomina dell’austriaco Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Per il Consiglio di Stato, Assmann ...

Unione europea - sviluppo e lavoro. Ridurre i divari regionali è fondamentale : di Vittorio Daniele e Francesco Samà* La riduzione delle disparità regionali nei livelli di sviluppo e nei tassi di occupazione, cioè la convergenza economica, è un obiettivo che l’Unione europea persegue attraverso la “politica di coesione economica, sociale e territoriale”. Sotto il profilo quantitativo, questa politica è una delle più importanti dell’Unione. Nel periodo 2007-2013, le risorse provenienti dai Fondi ...

La crisi migratoria è l’ingrediente fatale che potrebbe sciogliere l’Unione europea : "Centodieci anni fa l’autore britannico Israel Zangwill completò la sua opera teatrale ‘Il melting pot’. Rappresentata per la prima volta a Washington nell’ottobre 1908 – dove fu accolta entusiasticamente dal presidente Theodore Roosevelt – celebrava gli Stati Uniti come un gigantesco crogiolo, che

Schauble : “Non è concepibile l’Unione europea senza l’Italia” : Schauble: “Non è concepibile l’Unione europea senza l’Italia” Schauble: “Non è concepibile l’Unione europea senza l’Italia” Continua a leggere L'articolo Schauble: “Non è concepibile l’Unione europea senza l’Italia” proviene da NewsGo.

Schauble : 'Non è concepibile l'Unione europea senza l'Italia' : "L'Italia è un grande Paese e non è concepibile un'Europa senza Italia. Inoltre, la sfida delle migrazioni si vince solo stando insieme". Lo dice il presidente del Bundestag, Wolfgang Schauble, ...

L’Unione europea potrebbe rompere Internet : Il nuovo Regolamento per il copyright in discussione contiene due articoli controversi e – a detta di molti – pericolosi per la libera circolazione dei contenuti online The post L’Unione Europea potrebbe rompere Internet appeared first on Il Post.

Matteo Salvini - la data in cui l'Unione europea può implodere : perché l'Italia può godere : Mai come in questo momento la faccia dell'Europa costruita a immagine a somiglianza della Germania di Angela Merkel sta per cambiare del tutto i connotati a soli dieci giorni dal Consiglio europeo del ...

Chi paga veramente - Dazi doganali imposti dall´America e come rappresaglie dall´Unione Europea : Allora bisognerebbe veramente capire se questo gioco dei Dazi è una politica economica di protezionismo dei propri mercati o se di converso, invece, è un accordo raggiunto a livello internazionale, ...