Unione bancaria | Fondo salva-Stati |  guida pratica all’agenda economica del summit Ue

Unione bancaria - Fondo salva-Stati : ?guida pratica all’agenda economica del summit : 1) Quali interventi in discussione al summit servono per rafforzare l’integrazione nell’Eurozona e rendere l’euro, l’euro area e i Paesi membri più resilienti alle crisi? Unione ...

Tria incontra Scholz : discusso di Ecofin - Unione bancaria e Eurozona : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha incontra to nella sua visita di lavoro a Berlino il Ministro federale delle Finanze Olaf Scholz

Tria incontra Scholz : discusso di Ecofin - Unione bancaria e Eurozona : Sempre oggi, 14 giugno, Tria ha incontra to il Ministro federale dell'Economia e dell'Energia Peter Altmaier . Il faccia a faccia è stato incentrato sul rilancio della politica degli investimenti in ...

Tria incontra Scholz : discusso di Ecofin - Unione bancaria e Eurozona : Sempre oggi, 14 giugno, Tria ha incontra to il Ministro federale dell'Economia e dell'Energia Peter Altmaier . Il faccia a faccia è stato incentrato sul rilancio della politica degli investimenti in ...

Diplomazie a lavoro per completare l'Unione bancaria : BRUXELLES - Proseguono a livello diplomatico e anche ministeriale le trattative in vista di una riforma della zona euro, così come promesso dai