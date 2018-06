“Una volta l’abbiamo beccata così” Chiara Ferragni | dal suo passato spuntano cose assurde

caffeinamagazine

: Oggi ho visto(ancora una volta di più) quanto siete carini nei miei confronti. Tanti tanti messaggi di auguri ??… - maxbiaggi : Oggi ho visto(ancora una volta di più) quanto siete carini nei miei confronti. Tanti tanti messaggi di auguri ??… - Michele_ADAPT : In circolazione bozza #decretoDignità. Ancora una volta il capro espiatorio è lo staff leasing, la somministrazione… - zazzatweet : Ogni volta che celebro il talento di #Maradona qualcuno si sveglia e mi accusa - essendo io padre - di esaltare un… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Pochi giorni fa contro di lei erano piombati fiumi di critiche. Il motivo? Non tutti hanno gradito il continuo pubblicare su Instagram le foto del piccolo Leone. “Troppo sovresposto” è stata la sentenza di chi ha addirittura messo in discussione le loro capacità genitoriali. La replica di Fedez enon era tardata ad arrivare e il neo papà, oltre a rispondere a tono alle polemiche, ha anche sottolineato come il mezzo social possa essere anzi molto utile in alcuni casi. Come quandoha avuto problemi durante la gravidanza e “tutti i messaggi che le sono arrivati le hanno dato una mano e una forza che voi non avete idea. Non è la foto di nostro figlio sui social che lo espone, nostro figlio inevitabilmente sarebbe stato esposto al pubblico”. Giusto o no decidete voi. Di sicuro c’è che anche gli influencer sbagliano. Potrebbe essere questo il detto che ...