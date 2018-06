Una Vita anticipazioni | FERNANDO fa rinchiudere TIRSO in collegio!!!

Taglio vitalizi : gli ex deputati minacciano Una class action : Il cavallo di battaglia del ministro Di Maio è arrivato nelle scorse ore sui banchi della Camera dei deputati, tradotto nella Delibera Fico sul Taglio vitalizi. Il tema è scottante: la guerra ai privilegi dei parlamentari, soprattutto i più anziani. E ancora più scottanti sono le reazioni che ha provocato nel mondo politico, che ora minaccia ritorsioni e class action per scongiurare il pericolo di vedersi ricalcolare il vitalizio su base ...

Una cascata di novità per Telegram : doppio aggiornamento iPhone e Android : In grande ripresa Telegram, che, nonostante i problemi palesati ieri (di cui vi abbiamo parlato qui), ha rilasciato un doppio aggiornamento: versione 4.8.3 per iPhone, e release 4.8.10 per dispositivi Android. La maggior parte delle funzioni messe a disposizione risultano condivise tra le due piattaforme, con qualche piccola differenza a favore dell'iterazione realizzata per l'OS mobile di Google. Affondiamo comunque il colpo, per farvi meglio ...

Taglio dei vitalizi : gli ex deputati minacciano Una class action : L'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli i vitalizi agli ex deputati, ...

Una Vita - anticipazioni puntata 500 : SERVANTE in manette? : Importantissimo traguardo in arrivo nelle puntate italiane di Una Vita!!! Nel corso dell’estate, i telespettatori assisteranno infatti alla messa in onda dell’episodio numero 500 della telenovela e tale ricorrenza verrà festeggiata a dovere attraverso alcuni dialoghi dei personaggi. Le anticipazioni segnalano che uno dei protagonisti assoluti sarà SERVANTE Gallo (David V. Muro): scoperto che la cittadina in cui risiede era stata ...

Mondiali Russia 2018 - la lezione di sportività della Corea e dei suoi tifosi : Una perla in mezzo a troppi ‘biscotti’ : La Corea del sud è stata eliminata dai Mondiali di Russia nonostante l’uscita a testa altissima contro la Germania In un Mondiale nel quale stiamo assistendo a diverse ‘favole’, quest’oggi dobbiamo per forza di cose rendere onore alla Corea del sud. La squadra del fenomeno Son, oltre a far sghignazzare noi italiani per l’eliminazione della Germania, ha dato una lezione di sportività a tutto il mondo. Una lezione che sembrerebbe ovvia, ma che ...

Vitalizi - Di Maio : “Oggi arrivata delibera - è Una giornata storica. Per 6 anni ci hanno detto che non era possibile” : Sui Vitalizi “è una giornata storica, per 6 anni ci hanno detto che non fosse possibile, e noi lo abbiamo portato in tre settimane e lo approviamo in altre 2 settimane”. A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in aula alla Camera durante il question time. Si alzano in piedi i deputati M5s che applaudono a lungo il vicepresidente. Il ministro ha anche ricordato che ora è la volta delle pensioni ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Simon è in fin di vita e Susana si pente di averlo rifiutato : Il povero ragazzo colpito mortalmente da Arturo combatterà tra la vita e la morte. Il tragico incidente però lo riavvicinerà a Susana, sua madre.

Una Vita Anticipazioni 28 giugno 2018 : Teresa sta per concedersi a Fernando ma vede il fantasma di Mauro : Quando finalmente la Sierra deciderà di concedersi al suo novello sposo, una imprevista apparizione la farà desistere.

Oscar - dal maestro Marco Bellocchio alle voci dei Simpson : l’Academy invita 928 membri ed è Una piccola rivoluzione : Aggiungi qualche posto a tavola. All’Academy degli Oscar ci sono 928 membri in più. La rivoluzione sociale e culturale del nuovo secolo passa anche da Hollywood. O almeno sembra. Tra i nuovi membri 2018 della prestigiosa Academy of Motion Picture Arts and Sciences, quella che ogni anno assegna gli Oscar, c’è un incremento del numero di donne e di afroamericani, come di tecnici, attori e cineasti italiani. Chiaro, gli invitati devono ...

Il Segreto Anticipazioni : Teresa Sierra di Una Vita - sarà presto nelle trame della soap : New entry nel cast dello soap. Arriva la Teresa Sierra di Una Vita che interpreterà il ruolo di Elsa, una ragazza dal cuore puro ma con una travagliata storia d'amore.

Vitalizi - ex parlamentari minacciano Una class action contro Fico : L'Associazione ex parlamentari ha annunciato una diffida formale stragiudiziale inviata a tutti i membri dell'ufficio di Presidenza della Camera, compreso il presidente Roberto Fico, che saranno ...

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 28 giugno 2018 : anticipazioni puntata 478 (seconda parte) e 479 di Una VITA di giovedì 28 giugno 2018: Servante compone per il carnevale delle filastrocche che prendono amabilmente in giro i condomini di Acacias 38; l’uomo, per avere l’approvazione di Ramon, si esibisce davanti a lui ma cambia completamente i testi. Trini e Consuelo vanno ad acquistare delle maschere per il carnevale, ma Celia si arrabbia perché è molto preoccupata per la salute di ...

Civitanova Marche - otto delfini accompagnano Una barca al largo : Civitanova Marche, otto delfini accompagnano una barca al largo I mammiferi hanno guidato i viaggiatori in mare per più di 40 minuti: “Fischiavamo e loro arrivavano” Continua a leggere L'articolo Civitanova Marche, otto delfini accompagnano una barca al largo proviene da NewsGo.

Anticipazioni Una Vita trama puntate 2-7 luglio 2018 : Mauro è vivo! Elvira bacia Maria Luisa! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 2 a sabato 7 luglio 2018: Mauro “aggredisce” Teresa e si abbandona alla passione con lei! Elvira nei guai! Anticipazioni Una Vita: Mauro “aggredisce” Teresa! I due, di nascosto, partono per un breve viaggio insieme! Cayetana seduce Fernando. Elvira, durante un ballo in maschera, bacia Maria Luisa! Ritorni, clamorose decisioni, choc e tanta passione nei prossimi episodi della ...