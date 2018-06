«Una campanellina» di Vendela Vida

vanityfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) Venerdì 29 giugno la scrittriceaprirà a Capri la tredicesima edizione de Le Conversazioni il festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini (che si svolge a Capri, Roma e New York) dedicato quest’anno al tema “Felicità”. L’incontro si terrà a Capri nella Piazzetta Tragara alle ore 19.00. Di seguito il reading cheleggerà al festival, scritto sul tema dell’edizione 2018. Mio nonno era venuto in America dall’Ungheria (il mio cognome,, è ungherese), ma io in Ungheria c’ero stata solo una volta, coi miei, quando non avevo neanche un anno. Non contava. Volevo invece che questo viaggio contasse. Un’amica aveva lasciato il suo appartamento a me, mio marito e i nostri due figli durante il soggiorno a Budapest. Mi aveva dato un indirizzo e una lunga chiave coi denti squadrati che sembrava uscita da una fiaba. Dell’appartamento non mi aveva ...