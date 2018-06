Un pensiero per Noemi e il nuoto come metafora della vita | Papa Francesco riceve i

sportfair

: Il pensiero vicino e sincero dell'azienda a Fabrizio Frizzi. I giornalisti, i colleghi e gli addetti ai lavori che… - MarioManca : Il pensiero vicino e sincero dell'azienda a Fabrizio Frizzi. I giornalisti, i colleghi e gli addetti ai lavori che… - beppe_grillo : Uomini della sinistra frou frou ricomponetevi. Vedervi vagare senza meta attraverso i problemi del paese senza più… - nzingaretti : Oggi a Ostia abbiamo aperto nell'ex bisca degli Spada un centro culturale per il quartiere e contro la ludopatia, a… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Gli azzurri delincontranoin vista del Sette Colli di Roma: le parole del Pontefice E’ tutto pronto per il Sette Colli di Roma, i nuotatori italiani sono pronti a sfidarsi per il famoso torneo che si disputa a Roma. I campioni delhanno incontrato oggi, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano e non poteva mancare unper, la giovane atleta disincronizzato scomparsa qualche settimana fa a causa di un tragico incidente stradale: “, la vostra compagna tragicamente scomparsa pochi giorni fa qui a Roma. Ho pregato per lei e per la sua famiglia e oggi la ricordo insieme con voi“, ha dichiarato il Pontefice. Foto Vatican Media-LaPresse Non poteva poi mancare un commento sull’attività svolta dagli atleti e sul: “oltre ai risultati tecnici, voi offrite anche una ...