Un “naso” artificiale comunica allo smartphone se il cibo è avariato

(Di giovedì 28 giugno 2018) Quando si tratta di olfatto, non sempre il naso può aiutarci. Soprattutto quando dobbiamo capire se ilè ancora commestibile oppure no. Ora a venirci in soccorso è un nuovo dispositivo messo a punto dai ricercatori dell’Università di Nanchino, in Cina, che si è dimostrato in grado di inviare segnali agliper avvertire i consumatori e i venditori quando il, come la carne o altri prodotti deperibili, si è guastato. Come raccontano i ricercatori sulle pagine di Nano Letters, rivista dell’American Chemical Society, questo nuovo dispositivo potrebbe essere uno strumento molto utile per migliorare l’identificazione del, evitando un’intossicazione alimentare. Molti di noi, infatti, hanno l’abitudine di annusare semplicemente unper cercare di capire se è ancora buono o meno, una tecnica davvero poco affidabile. ...