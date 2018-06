Un laboratorio di solidarietà | a Roma il corso per operatore farmaceutico rivolto a

romadailynews

(Di giovedì 28 giugno 2018) Undi: ailpera migranti e richiedenti asilo. Al via il quinto appuntamento. Lamine, proveniente dal Gambia, è entrato a far parte dello staff. Un’idea innovativa e qualificante. Ma soprattutto un’occasione per guardare al futuro. Aè al via il quinto appuntamento delper(dal titolo “ditecnico digalenico”)a rifugiati, migranti e richiedenti asilo, organizzato nello stabilimento di produzione Lentini Lab, che si trova lungo viale Indro Montanelli, a Torresina, Municipio XIV. Il progetto, primo in Italia e nel mondo, è partito grazie all’idea della dottoressa Monica Lentini, farmacista e formulatrice galenica. I ragazzi che hanno preso parte alle attività provengono da Costa D’Avorio, Camerun, Senegal, Armenia, Mali, Kenya. E già si ...