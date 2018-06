Ufficiale l' arrivo di Burns a Milano

Basket : Milano - Ufficiale arrivo di Burns : ANSA, - Milano, 28 GIU - Christian Burns è ufficialmente un giocatore dell'Ax Milano di Basket: è il quarto acquisto per l'Olimpia, dopo quelli di Amedeo Della Valle, Jeff Brooks e Nemanja Nedovic. "...

Basket : Milano - Ufficiale arrivo di Burns : ANSA, - Milano, 28 GIU - Christian Burns è ufficialmente un giocatore dell'Ax Milano di Basket: è il quarto acquisto per l'Olimpia, dopo quelli di Amedeo Della Valle, Jeff Brooks e Nemanja Nedovic. "...

Calciomercato Lecce - Ufficiale l'arrivo di Pettinari : Lecce - Nuovo arrivo per il Lecce : il club giallorosso ha infatti annunciato l'acquisto, a titolo definitivo, dell'attaccante classe 1992 Stefano Pettinari , dal Pescara . Questo il comunicato del ...

Calciomercato Juve - Ufficiale l'arrivo di Cancelo : "Ecco cosa mi ha detto Allegri..." : Il portoghese ha firmato per cinque anni con la Vecchia Signora: al Valencia vanno 40.4 milioni pagabili in tre esercizi

Calciomercato Südtirol - Ufficiale l'arrivo di Fabbri dal Mestre : BOLZANO - Colpo in difesa del Südtirol : il club altoatesino ha infatti comunicato l'acquisto a titolo definitivo del terzino sinistro Alessandro Fabbri , 28 anni, nella scorsa stagione in forza ...

Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition Ufficiale e in arrivo in Giappone : Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition è una nuova versione dello smartphone lanciato nei mesi scorsi che il produttore cinese si appresta ad immettere sul mercato L'articolo Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition ufficiale e in arrivo in Giappone proviene da TuttoAndroid.

Inter - Ufficiale l’arrivo di Nainggolan : contratto sino al 2022 : Radja Nainggolan approda all’Inter dopo l’esperienza giallorossa, il centrocampista ha firmato un contratto per 4 stagioni sino al 2022 L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Nainggolan attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club: “Radja Nainggolan è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore belga ha firmato col Club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno del 2022. Nato il 4 ...

Cagliari - Ufficiale l’arrivo di Srna : i dettagli contrattuali : Darijo Srna ha firmato con il Cagliari, il neo tecnico Maran avrà un uomo d’esperienza sulla corsia di destra per la sua squadra Il Cagliari Calcio ha annunciato l’arrivo in rossoblù del giocatore Darijo Srna, che ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Nato a Metkovic, in Croazia, il 1° maggio 1982, Srna ha al suo attivo una grande carriera internazionale, sia a livello di club che di Nazionale. Con lui il ...

Calciomercato Bologna - Ufficiale l’arrivo di Santander : i dettagli : Federico Santander è un nuovo calciatore del Bologna, in arrivo dall’Fc Copenaghen l’attaccante per Pippo Inzaghi Il Bologna ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo dall’Fc Copenaghen dell’attaccante Federico Santander che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022. Classe 1991, Santander è il primo paraguayano della storia rossoblù. In 3 stagioni in Danimarca, il giocatore ha segnato 48 gol in ...

Atalanta - Ufficiale l’arrivo di Tumminello dalla Roma : L‘Atalanta ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Marco Tumminello dalla Roma. Il giocatore classe 1998 approda a Bergamo con la formula dell’acquisto a titolo definitivo con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Tumminello è cresciuto nelle giovanili giallorosse arrivando nei Giovanissimi nazionali dopo i primi calci all’Asd Città di Trapani e al Palermo. Centravanti mancino potente, ha esordito ...

Atalanta - Ufficiale l’arrivo di Tumminello dalla Roma : Tumminello passa dalla Roma all’Atalanta, l’attaccante classe ’98 andrà a rimpolpare il reparto offensivo di mister Gasperini L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Marco Tumminello dalla Roma. Il giocatore classe 1998 approda a Bergamo con la formula dell’acquisto a titolo definitivo con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Tumminello è cresciuto nelle giovanili ...

Calciomercato Juventus - Ufficiale l’arrivo di Emre Can : i bianconeri pagheranno… 16 milioni di euro : Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Emre Can dal Liverpool, il tedesco ha firmato un contratto di quattro anni fino al 2022 Emre Can è un nuovo calciatore della Juventus, il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista tedesco con un comunicato apparso sul proprio sito. ù ph. sito ufficiale Juve “La Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva ...

Lazio - Ufficiale l’arrivo di Durmisi : visite mediche e firma : Riza Durmisi sarà il nuovo esterno difensivo della Lazio, il classe ’94 danese si aggiungerà alla batteria di terzini di Inzaghi visite mediche in corso per Riza Durmisi, primo acquisto della Lazio in arrivo dal Betis Siviglia per circa 6,5 milioni di euro. L’esterno classe ’94 danese, ma di origine albanese, superati i test per ottenere l’idoneità sportiva, in corso alla clinica Paideia di Roma, nel pomeriggio firmerà un ...

Calciomercato Arsenal - Ufficiale l'arrivo di Leno : niente Napoli per il portiere tedesco : Si assottiglia la lista dei portieri seguiti dal Napoli , dopo l'ufficialità di Rui Patricio al Wolverhampton , ecco arrivare anche quella di Bernd Leno all' Arsenal . Seguito a lungo dal club azzurro ...