optimaitalia

: Ufficiale Good Lock 2018 per Samsung Galaxy: benefici e modelli compatibili - OptiMagazine : Ufficiale Good Lock 2018 per Samsung Galaxy: benefici e modelli compatibili - tommyzennaro : RT @mktrsclub: ??Il 13 giugno il #MDay18 è stato arte e creatività: @Canon @saatchi_italy @tonyhallohelp e The Good Life Italia sono stati g… - mktrsclub : ??Il 13 giugno il #MDay18 è stato arte e creatività: @Canon @saatchi_italy @tonyhallohelp e The Good Life Italia son… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Finalmenteil progetto, che riprende la sua corsa a distanza di due anni dal primo lancio. Il produttore ha dichiarato di essersi visto costretto a rispolverare l'interfaccia alternativa alla TouchWiz per l'altissimo numero di richieste pervenutegli. Questa nuova versione sembra essere compatibile con tutti gli smartphoneaggiornati ad Android 8.0 Oreo e versioni successive, laddove disponibili. Rientrano, quindi, i top di gammaS9, così come iS8 e S7, il Note 8 ed il Note Fan Edition.Per il momento lanon è disponibile sul mercato italiano, e può essere scaricata ufficialmente dalApps in Corea del Sud, UK, Australia, USA, Singapore e Canada (ovvero in tutti quei territori in cui si parla e si scrive in lingua inglese). La cosa non deve comunque scoraggiarci, visto che, come sappiamo, un modo per ...