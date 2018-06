U&D Luigi e Sara giunti al capolinea | lui dichiara | ' Innamorato della persona

Gossip U&D : Sara Affi Fella confessa di essere in crisi con Luigi Mastroianni : Sara Affi Fella di Uomini e Donne conferma la crisi con Luigi Mastroianni Inutile girarci intorno, ma da alcune settimane sta impazzando sui social questo Gossip, che ha sicuramente acceso l’interesse dei tantissimi fan di Uomini e Donne. Difatti, secondo diverse indiscrezioni, pare che le cose tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non stiano andando bene come tutti si sarebbero aspettati. E dopo tanto parlare finalmente è stata la ex ...

U&D - Sara e Luigi sono in crisi - la confessione dell'ex tronista : 'Lui ha dei dubbi' : Dopo vari rumors e indiscrezioni riguardanti una possibile crisi tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni di Uomini e donne, ecco che l'ex tronista del dating show [VIDEO]di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare per la prima volta come stanno le cose tra lei e il suo neo fidanzato. Sara ha così rilasciato una lunga intervista sulle pagine del magazine di U&D, dove per la prima volta ha confermato ufficialmente che ...

Luigi Mastroianni dopo U&D confessa : “Sono stato male” : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni torna sui social Qualche giorno fa Luigi Mastroianni ha dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare momentaneamente i social per dei problemi personali. Ovviamente, neppure a dirlo, molti fan di Uomini e Donne hanno subito pensato a una crisi con Sara Affi Fella. Ma l’ex corteggiatore del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha subito tenuto a dire, che questa sua decisione ...

GOSSIP U&D/ Luigi Mastroianni : 'Chi vuole vederti - le occasioni se le inventa' : Sono giorni che sul web non si parla d'altro che della storia d'amore tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: da quando c'è stata la scelta a Uomini e donne, infatti, i due ragazzi sono costantemente al centro del GOSSIP per la loro scarsa frequentazione. Come hanno notato i più attenti fan della coppia, sembrano essere stati davvero pochi gli incontri tra il siciliano e la tronista da quando le telecamere di Canale 5 si sono spente; per questo ...

GOSSIP/ U&D : la tronista Sara in Spagna da sola - lontana dal suo Luigi : L'ultima edizione di Uomini e donne ha visto tra i protagonisti del trono classico una vecchia conoscenza di Temptation Island ovvero Sara Affi Fella. La ragazza campana, dopo essere uscita dal reality love estivo al fianco del suo fidanzato storico Nicola, ha poi deciso di mettere fine alla storia e buttarsi a capofitto nella nuova esperienza di Canale 5. Dopo mesi difficili con corteggiatori molto agguerriti, la sua scelta è ricaduta sul ...

U&D - Sara smentisce la crisi con Luigi : 'La mia situazione sentimentale è chiara a tutti' : Il trono classico di Uomini e donne torna a far discutere il suo fedele pubblico sul web. La vicenda, oggetto di numerose chiacchiere in rete, riguarda una delle coppie nate nell'ultima edizione [VIDEO]del programma: parliamo di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. L'ex tronista, come ben sappiamo, ha preferito il ragazzo siciliano al rivale di quest'ultimo, il corteggiatore Lorenzo Riccardi. In molti non hanno approvato la decisione finale ...

GOSSIP U&D/ Luigi si prende una pausa dai Social - Sara a Ibiza con le amiche : Luigi mastroianni annuncia il suo 'ritiro' momentaneo dai Social network; Sara Affi Fella continua a fare 'la vita da single a Ibiza': questi gli ultimi GOSSIP emersi sulla coppia formatasi a Uomini e donne poche settimane fa. Mentre il ragazzo allarma i fan anticipando la sua assenza da Instagram se non per questioni di lavoro, la tronista si gode una vacanza tutta al femminile in Spagna: cosa sta succedendo ai Mastrifella? [VIDEO] Anche se ...

U&D - Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni : nessun rapporto intimo immediato dopo la scelta : Sara e Luigi di Uomini e Donne pare non abbiano avuto un rapporto intimo la prima notte che hanno trascorso insieme dopo la scelta: questo è il gossip che emerge dall'intervista che la neo coppia ha rilasciato al magazine della trasmissione negli ultimi giorni. Stando a quello che ha raccontato timidamente la napoletana, sembra che tra lei e il fidanzato non ci sia stato un profondo contatto fisico durante la prima serata che hanno vissuto ...

U&D : Luigi ha inaugurato il suo pub - Sara assente per un malore del nonno Video : Luigi Mastroianni ha inaugurato il suo locale in Sicilia in vista della stagione estiva. Alla serata di inaugurazione non sono mancati Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi [Video] insieme al fratello di quest'ultimo, Agostino. assente, invece, è stata Sara Affi Fella, la quale ha preferito non prendere parte all'evento. La scelta di Sara ha scatenato dubbi e preoccupazioni agli stessi fan della neo coppia, curiosi di scoprire per quale motivo la ...

U&D : Luigi ha inaugurato il suo pub - Sara assente per un malore del nonno : Luigi Mastroianni ha inaugurato il suo locale in Sicilia in vista della stagione estiva. Alla serata di inaugurazione non sono mancati Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi insieme al fratello di quest'ultimo, Agostino. assente, invece, è stata Sara Affi Fella, la quale ha preferito non prendere parte all'evento. La scelta di Sara ha scatenato dubbi e preoccupazioni agli stessi fan della neo coppia, curiosi di scoprire per quale motivo la ragazza ...