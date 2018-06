Tutto l' aereo vomita | morto il passeggero che puzzava | «L' igiene non c' entrava nulla | la

Aereo in emergenza a Brindisi - Tutto ok : 19.20 Atterraggio di emergenza all'aeroporto di Brindisi per un Aereo della compagnia Condor partito dalla Grecia con destinazione Francoforte. Tutti in salvo e illesi i 164passeggeri a bordo e gli 8 membri dell'equipaggio. Sull'Aereo in volo erano stati riscontrati problemi di pressurizzazione. Durante la manovra il personale dello scalo di Brindisi è stato in costante contatto con il comandante dell'Aereo seguendo tutte le procedure ...