Tutti i nodi del Consiglio europeo : Roma, 27 giu.(AdnKronos) – La revisione del regolamento di Dublino, la lotta all’immigrazione illegale, la regolamentazione delle piattaforme di sbarco ed il controllo efficace delle frontiere esterne dell’Ue. Sono questi alcuni degli argomenti che saranno sul tavolo del Consiglio europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Sarà, infatti, il tema dell’immigrazione il focus del vertice a cui parteciperanno i capi di ...

Nord Corea - Tutti i nodi da risolvere per realizzare l’accordo Trump-Kim : Una grande promessa in cambio di una grande promessa: è il senso del documento congiunto firmato a Singapore da Donald Trump e Kim Jong-un, che abbonda in dichiarazioni di intenti ma...

Tutti i nodi della vicenda Ilva - che ora potrebbe davvero chiudere : Il contratto tra Cinque Stelle e Lega affronta anche la questione Ilva e dice: chiusura delle fonti inquinanti, bonifica ambientale, tutela dei posti di lavoro, riconversione dell'economia. Una ...

Governo - Di Maio : “Con Salvini sciolti Tutti i nodi sul contratto”. Ma la Lega frena : Adesso c’è anche la bollinatura del Cremlino. Fonti del Governo di Mosca hanno espresso apprezzamento per la volontà di ritirare immediatamente le sanzioni alla Russia, come è scritto nero su bianco sul programma di Governo. Una proposta, già condivisa in campagna elettorale da Lega ed M5S, che dovrà maturare in sede europea con un impegno più deci...

Governo M5S-Lega : da migranti a flat tax - Tutti i nodi da sciogliere : Immigrati, possibilità di riforme in deficit, nodo Tav, flat tax, limite di due anni al reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei punti che figurano evidenziati in rosso nella bozza del contratto di Governo M5S-Lega – non la bozza definitiva ma quella a cui si lavorava ancora questa mattina – dunque da sottoporre all’attenzione dei due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che dovrebbero pronunciarsi in merito decidendo la ...

Ecco Tutti i nodi - e le falle - del programma Lega-M5s : Ecco tutti i nodi del programma sottoscritto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle: Flat tax solo a parole e una maxi rottamazione Le aliquote diventano due. La flat tax, proposta del centrodestra, è ...

