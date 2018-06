Tutti i migranti a bordo della Lifeline sono sbarcati a Malta

Migranti - Conte : “L’obbligo di salvataggio non può essere per conto di Tutti” : “Bisogna scindere il piano dell’individuazione del porto sicuro di sbarco dal piano di individuazione dello Stato competente a esaminare le richieste di asilo, l’obbligo di salvataggio non può diventare obbligo di processare domande per conto di tutti”. Così il premier Giuseppe Conte parlando ai deputati della Camera in vista del vertice europeo. L'articolo Migranti, Conte: “L’obbligo di salvataggio non può ...

Migranti - barchette di carta in 100 piazze d’Europa e mail bombing ai capi di Stato perché “Tutti facciano la loro parte” : Migliaia di barchette di carta, simbolo di quei gommoni carichi di Migranti che ogni giorno tentano la traversata del Mediterraneo, invaderanno oltre 100 piazze d’Europa il 27 giugno. Tutto a poche ore dall’arrivo dei leader dell’Unione a Bruxelles per il Consiglio europeo in programma il 28 e 29 di questo mese. L’iniziativa, ribattezzata #EuropeanSolidarity, promossa da più di cento organizzazioni e da politici (prima ...

Lifeline - nave Ong chiede accoglienza Francia/ Migranti “rifiutati da Tutti” : Governo Macron “spetta a Italia” : Lifeline, la nave Ong chiede accoglienza alla Francia: 230 Migranti a bordo, "rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia". Ministro del Governo Macron, "spetta agli italiani" (Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:59:00 GMT)

Migranti - Salvini in Libia. "Collaborazione su Tutti i fronti" : Il ministro dell'Interno in visita ufficiale a Tripoli. "Rinsaldare l'amicizia tra i due Paesi" Vertice Ue, aperture da Merkel e Macron

Migranti - Conte : "Impressa la giusta direzione" | Merkel : "La responsabilità è di Tutti" : La proposta in dieci punti dell'Italia per superare del tutto gli accordi di Dublino fa discutere tutta l'Europa. Per Conte "impressa la giusta direzione al dibattito", Merkel: "La responsabilità è di tutti".

Vertice sui migranti - Conte : "Impressa la direzione giusta". Merkel "La responsabilità è di Tutti" : E mira a "una puntuale politica di regolazione dei flussi che sia realmente efficace e sostenibile e al totale superamento del regolamento di Dublino, che noi riteniamo" legato "ad un quadro ...

Migranti - Conte all'Ue : "Quote di ingresso e centri di redistribuzione tra Tutti i paesi" : centri di accoglienza per la redistribuzione dei flussi migratori, non solo per i rifugiati ma anche dei Migranti economici. Questo il nucleo del progetto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha...

Migranti - Conte a Bruxelles : «Non Tutti in Italia i soccorsi in acque Sar» : I Migranti soccorsi nelle zone di «Search and rescue», non vanno portati tutti in Italia: è uno dei punti anticipati dal presidente del Consiglio Italiano sulla proposta Italiana presentata ai leader europei al mini summit sui Migranti convocato dalla Commissione europea

"La responsabilità dei migranti deve essere comune a Tutti" : "Superare Dublino", "superare il criterio del paese di primo arrivo", stabilire una "responsabilità comune tra Stati membri su naufraghi in mare". E ancora: "centri di protezione in più paesi europei", "contrastare i movimenti secondari". E infine: "accordi e rapporti tra Ue e paesi terzi", "centri di protezione internazionale nei paesi di transito", "rafforzare le frontiere esterne" dell'Unione.Sono i punti della proposta italiana ...

Sui migranti è Tutti contro Tutti E l'Europa rischia di implodere : Inizia la settimana in cui l'Europa rischia di implodere. I capi di Stato e di governo di alcuni dei Paesi dell'Unione europea sono a Bruxelles dove cercano di trovare un difficile accordo per affrontare l'emergenza immigrazione prima del Consiglio europeo previsto per la prossima settimana. Un vertice resosi indispensabile a causa delle tensioni tra i Paesi membri e che difficilmente porterà a una soluzione, visto lo scontro tra Francia e ...

Migranti - governo Usa : “Sappiamo dove sono Tutti i bimbi separati” : Migranti, governo Usa: “Sappiamo dove sono tutti i bimbi separati” Migranti, governo Usa: “Sappiamo dove sono tutti i bimbi separati” Continua a leggere L'articolo Migranti, governo Usa: “Sappiamo dove sono tutti i bimbi separati” proviene da NewsGo.

CAOS MIGRANTI/ Governi - criminalità e Ong - Tutti dalla stessa parte - sbagliata - : Davanti a una emergenza migratoria senza precedenti, la via per concedere diritti non è quella dell'immigrazione incontrollata.

CAOS MIGRANTI/ Governi - criminalità e Ong - Tutti dalla stessa parte (sbagliata) : La questione migratoria ha poco che vedere con le ondate emigratorie storiche a noi note. E la via per concedere diritti non è quella dell'immigrazione incontrollata. SALVATORE ABBRUZZESE(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 06:03:00 GMT)VERTICE UE/ MIGRANTI, l'eutanasia dell'Europa franco-tedesca, di G. SapelliFRANCIA vs ITALIA/ Frattini: l'arma segreta di Conte per fermare il traffico dei MIGRANTI

Migranti - Lifeline chiede aiuto : “Servono rifornimenti”. La Guardia costiera a Tutti i soccorritori : “Da oggi chiamate la Libia” : La nave Lifeline con 224 Migranti a bordo continua a rimanere in alto mare e lancia una prima richiesta di aiuto in attesa di un porto sicuro dove attraccare, mentre la Guardia costiera italiana diramata una circolare per chiarire che nel caso in cui si verifica un evento di ‘distress’, una richiesta di soccorso, nelle acque di Ricerca e soccorso della Libia, le autorità competenti sono quelle libiche e bisogna coordinarsi in primo ...