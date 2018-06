Tumore del seno | l’87% delle donne è vivo a 5 anni dalla diagnosi

Red Canzian - il dramma di salute dell'ex Pooh : 'Dopo Sanremo ho scoperto un Tumore'. Il verdetto dei medici / Guarda : L'ex Pooh Red Canzian racconta al settimanale oggi il suo dramma, un tumore che lo ha colpito. Dopo Sanremo Red Canzian ha scoperto di avere un nodulo pericoloso. 'Ho detto ai medici: avete dieci ...

Cos’è il Tumore della tiroide e cosa lo provoca : ecco le cause e i sintomi più comuni - come si cura e chi è a rischio : Il tumore della tiroide è provocato dalla crescita anomala di un gruppo di sue cellule, e può essere sia benigno sia maligno (in questo caso si parla più propriamente di cancro). Il cancro della tiroide non è molto comune, poiché costituisce l’1-2% di tutti i tumori, con un’incidenza di 4,1 casi ogni 100.000 abitanti per gli uomini e 12,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per le donne. Secondo stime del Registro tumori italiano, nel ...

Lisa di Ora o mai più - i dettagli del Tumore : “La malattia ti piega. Ho perso il ciclo - ero gonfia… un inferno” : Lisa di Ora o mai più, i dettagli del tumore al cervello: “La malattia ti piega. Ho perso il ciclo, ero gonfia… Un inferno. Sono stata fortunata, ma nessuno deve aspettare e fare ciò che ho fatto io” Lisa a inizio giugno è tornata a calcare il palcoscenico televisivo, sbarcando a Ora o mai più e […] L'articolo Lisa di Ora o mai più, i dettagli del tumore: “La malattia ti piega. Ho perso il ciclo, ero gonfia… ...

Tumore del colon retto metastatico : regorafenib migliora la sopravvivenza dei pazienti nella pratica clinica reale : La ricerca italiana è protagonista nel mondo. Uno studio che vede protagonista il nostro Paese conferma nella pratica clinica quotidiana l’efficacia e la sicurezza di regorafenib, una terapia mirata, in pazienti con Tumore del colon retto metastatico. Lo studio osservazionale internazionale CORRELATE, presentato al 20° Congresso mondiale sui tumori gastrointestinali (World Congress on Gastrointestinal Cancer) a Barcellona, ha coinvolto 1.307 ...

Equitalia blocca il Tfr del malato di Tumore e lui minaccia di darsi fuoco : "Datemi quello che mi spetta o mi do fuoco". In queste poche parole c'è tutta la disperazione di un umo, andato in pensione anticipata per curare un cancro allo stomaco e rimasto senza Tfr. Ciro Marra,...

Il Tumore di Nadia Toffa? “Chi è causa del suo mal pianga sé stesso” : bufera su Pechino Express e la Brigliadori : È bufera su Pechino Express 2018 per via delle uscite poco sensate e scandalose di Eleonora Brigliadori sul tumore di Nadia Toffa. La giornalista delle Iene combatte con il male ormai da sei mesi e se in un primo momento le critiche l'hanno travolta per via della "facilità" con cui ha parlato di intervento, chemio e guarigione, adesso sono quelle stesse persone che la difendono e chiedono a gran voce l'espulsione della Brigliadori da Pechino ...

Tumore al seno : 2 marcatori predicono l’efficacia della chemio - lo studio italiano : Uno studio condotto all’Istituto nazionale tumori di Milano ha permesso di identificare “per la prima volta” due nuovi “potenziali biomarcatori predittivi di sopravvivenza libera da progressione per i trattamenti chemioterapici convenzionali a base di platino nel carcinoma mammario triplo-negativo“: lo studio, durato 10 anni, è stato pubblicato su “Scientific Reports”. Potrebbe essere sufficiente fare un ...

Elena Santarelli e il Tumore del figlio Giacomo/ Come sta adesso? Gli ultimi aggiornamenti via social : Gli italiani continuano a tenere il fiato sospeso in attesa di notizie positive sul piccolo Giacomo, il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi. Ecco Come sta(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:51:00 GMT)

Tumore alla prostata : esame della saliva identificherà la possibile minaccia : A Londra, tra circa due anni, dovrebbe essere messo a punto un test sulla saliva in grado di scovare tutti gli uomini che hanno più probabilità di contrarre il Tumore alla prostata. Il test in questione verrebbe a costare al cittadino che volesse effettuarlo circa 7/10 sterline, cioè 8/11 euro. I medici potranno in tal modo trovare l'1% della popolazione di sesso maschile soggetta a questo tipo di problematica. A riportare la notizia è il Times ...

Elena Santarelli e il Tumore del figlio Giacomo/ “Arriverà anche per noi la gioia - basta avere pazienza…” : Elena Santarelli lotta al fianco del figlio Giacomo contro il tumore ma quando arriva una vittoria nel reparto di neuroncologia è una conquista per tutti.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:09:00 GMT)

Elena Santarelli e il Tumore del figlio Giacomo/ Una vittoria in reparto è una gioia per tutti - anche per lei : Elena Santarelli lotta al fianco del figlio Giacomo contro il tumore ma quando arriva una vittoria nel reparto di neuroncologia è una conquista per tutti.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:34:00 GMT)

Tumore del colon-retto : mezzo milione di italiani vive dopo la diagnosi : Per promuovere l’educazione dei clinici in tema di carcinoma del colon-retto metastatico, Bayer ha lanciato il progetto Evolving Oncology. L’obiettivo è individuare, raccogliere e condividere, a beneficio della comunità scientifica, le migliori esperienze cliniche in cui modalità innovative di approccio personalizzato e l’alleanza terapeutica si siano rivelate utili. Esistono infatti barriere nel trattamento delle persone con Tumore del ...

Sorellina sta morendo di Tumore - il saluto del bimbo di 6 anni commuove il mondo : ... alla sua migliore amica, alla sua Sorellina', ha dichiarato il papà al Daily Mail , distrutto dal dolore per la terribile perdita, 'Non è così che dovrebbe andare, ma questo è il mondo in cui ...

Sorellina sta morendo di Tumore - il saluto del bimbo di 6 anni commuove il mondo : Ad immortalare la scena che ha commosso tutto il mondo è stato il papà della piccola Adalynn 'Addy' Joy Sooter, morta a 4 anni a causa di una malattia incurabile. Nel 2016 alla bambina è stato ...