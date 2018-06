huffingtonpost

: Tsipras tende la mano a Merkel: 'Pronto a riprendere i migranti dalla Germania' - HuffPostItalia : Tsipras tende la mano a Merkel: 'Pronto a riprendere i migranti dalla Germania' -

(Di giovedì 28 giugno 2018) La Grecia è pronta a un accordo con laper riprendersi idei movimenti secondari. Lo scrive il Financial Times, che ha intervistato il premier greco Alexise in prima pagina titola "segnala il suo sostegno allacon la disponibilità a riprendersi i richiedenti asilo"."In un'intervista con il Ft - scrive il quotidiano - Alexisha detto di essere aperto a un accordo speciale con Berlino per limitare i 'movimenti secondari' dei rifugiati che arrivano alle frontiere sud dell'Ue ma poi si dirigono a nord verso la"."Non ci importa il fatto che forse avremo qualche ritornose questo aiuterà a dare il segnale ai trafficanti" che l'Europa sta affrontando i flussi migratori, ha detto il premier greco al Ft, aggiungendo che ormai il regolamento di Dublino è "senza vita".