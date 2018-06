TRUMP-PUTIN | VERTICE A HELSINKI IL 16 LUGLIO Il Presidente Mosca non ha nulla a

Vladimir e Donald si incontreranno : vertice Putin-TRUMP a Helsinki il 16 luglio : Lo hanno comunicato in simultanea sia la Casa Bianca che il Cremlino: Vladimir e Donald hanno deciso che si incontreranno e la data sarà il 16 luglio prossimo. Putin e Trump quindi si vedranno a ...

TRUMP-Putin - il summit si farà a Helsinki il 16 luglio : sul tavolo la distensione dei rapporti Usa-Russia e le sanzioni a Mosca : Il summit fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà a Helsinki il prossimo 16 luglio. Lo hanno fatto sapere con due comunicati in contemporanea il Cremlino e la Casa Bianca. Da Washington hanno anche specificato che i due leader discuteranno dei rapporti fra Stati Uniti e Russia e di una serie di questioni di sicurezza nazionale. Ma i nodi da affrontare nello storico incontro nella capitale della Finlandia sono tanti, a partire dalle sanzioni ...

Donald TRUMP e Vladimir Putin si incontreranno il 16 luglio a Helsinki - in Finlandia : La Casa Bianca ha detto che il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si incontreranno il 16 luglio a Helsinki, in Finlandia. A Helsinki si incontrarono anche George H. W. Bush e il presidente sovietico Mikhail Gorbachev The post Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno il 16 luglio a Helsinki, in Finlandia appeared first on Il Post.

TRUMP-Putin - presto summit a Helsinki : 1.40 Il presidente americano Donald Trump con ogni probabilità vedrà il suo omologo russo Vladimir Putin il prossimo mese "intorno" alle date del suo viaggio europeo che prevede un vertice della Nato a Bruxelles, in Belgio, e una visita nel Regno Unito. L'incontro "potrebbe svolgersi a Helsinki",ha detto Trump. L'annuncio ufficiale su luogo e data del summit è atteso a breve,forse oggi Sarebbe stata risolutiva la visita a Mosca del Consigliere ...

Il Milan fuori dalle coppe e il summit TRUMP-Putin. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Il Governo è pronto a bloccare il Consiglio europeo se nel testo non sarà inserita la responsabilità condivisa sui salvataggi in mare nella questione dei migranti. Lo riporta l’Ansa. “Sulla migrazione sono in gioco i valori dell’Europa unita”, ha detto il presidente del Consiglio Gius

