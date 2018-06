Trump-Putin | il summit si farà a Helsinki il 16 luglio | sul tavolo la distensione dei

Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno il 16 luglio a Helsinki - in Finlandia : La Casa Bianca ha detto che il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si incontreranno il 16 luglio a Helsinki, in Finlandia. A Helsinki si incontrarono anche George H. W. Bush e il presidente sovietico Mikhail Gorbachev The post Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno il 16 luglio a Helsinki, in Finlandia appeared first on Il Post.

Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno a Helsinki il 16 luglio : Il summit fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà a Helsinki il prossimo 16 luglio. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota. La notizia è stata data in contemporanea anche dal Cremlino.Secondo la nota diffusa a Washington, i due leader "discuteranno delle relazioni tra Usa e Russia e di un ventaglio di questioni di sicurezza nazionale".

Trump-Putin - presto summit a Helsinki : 1.40 Il presidente americano Donald Trump con ogni probabilità vedrà il suo omologo russo Vladimir Putin il prossimo mese "intorno" alle date del suo viaggio europeo che prevede un vertice della Nato a Bruxelles, in Belgio, e una visita nel Regno Unito. L'incontro "potrebbe svolgersi a Helsinki",ha detto Trump. L'annuncio ufficiale su luogo e data del summit è atteso a breve,forse oggi Sarebbe stata risolutiva la visita a Mosca del Consigliere ...

Cremlino : Donald Trump incontrerà Vladimir Putin in un Paese terzo : Cremlino: Donald Trump incontrerà Vladimir Putin in un Paese terzo Cremlino: Donald Trump incontrerà Vladimir Putin in un Paese terzo Continua a leggere L'articolo Cremlino: Donald Trump incontrerà Vladimir Putin in un Paese terzo proviene da NewsGo.

Cremlino - sì al summit Trump-Putin : “in un paese terzo”/ Ultime notizie : accordo su Helsinki per il 15 luglio? : Cremlino, sì al summit Trump-Putin: raggiunto l'accordo sulla data e sul luogo definitivo che sarà un "paese terzo". La scelta potrebbe essere ricaduta su Helsinki per il 15 luglio.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:24:00 GMT)

Pompeo : “Incontro fra Trump e Putin in un futuro non troppo lontano” : Pompeo: “Incontro fra Trump e Putin in un futuro non troppo lontano” Pompeo: “Incontro fra Trump e Putin in un futuro non troppo lontano” Continua a leggere L'articolo Pompeo: “Incontro fra Trump e Putin in un futuro non troppo lontano” proviene da NewsGo.

Summit Trump-Putin sarà forse a Vienna : ANSA, - WASHINGTON, 21 GIU - Il presidente Usa Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin stanno progettando di incontrarsi a metà luglio, approfittando del viaggio del tycoon in Europa, ...

Media - incontro Putin-Trump il 13 luglio : ANSA, - MOSCA, 18 GIU - L'attesissimo incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump potrebbe avvenire a breve, forse il 13 o il 14 luglio. Lo fa sapere il quotidiano russo Kommersant, che ha condotto un'...

