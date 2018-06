Trump con dazi auto potrebbe distruggere 100mila posti di lavoro negli Usa nel 2019

Il Cremlino ha deciso il luogo e il giorno dell'incontro fra Putin e Trump - : L'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump si terrà ad Helsinki il 16 luglio, ha dichiarato il servizio stampa del Cremlino. I leader discuteranno "dell'attuale situazione e delle prospettive di ...

Usa - Anthony Kennedy lascia la Corte Suprema. Con la nomina del successore Trump può spingerla ancora più a destra : “È stato l’onore più grande e un privilegio servire la nostra Nazione nella giustizia federale per 43 anni, 30 dei quali alla Corte Suprema”. Così Anthony Kennedy annuncia la sua decisione di dimettersi dal massimo organo della giustizia americana. Donald Trump ha già annunciato di aver iniziato la ricerca per il sostituto di Kennedy. Parte a questo punto la battaglia politica forse più epica e importante di una presidenza già segnata da molti ...

Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio : 'L'Italia è cruciale' : Torino - È un 'importante alleato Nato', oltre che 'un partner di primo piano in Afghanistan e in Iraq'. Per la Casa Bianca l'Italia è 'cruciale' per la regione mediterranea . Lo afferma nella nota ...

"Italia cruciale per la stabilità" Trump invita Conte alla Casa Bianca : "L'Italia è cruciale per portare stabilità nella regione del Mediterraneo". Ne è convinto Donald Trump che per questo ha invitato il premier italiano Giuseppe Conte alla Casa Bianca il 30 luglio prossimo "per un colloquio privato seguito da una riunione bilaterale estesa". Un vertice per "riconoscere anche i legami storici e culturali tra i due Paesi che sostengono la relazione bilaterale". Roma e Washington punteranno "a rafforzare la ...