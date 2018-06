Trovato cadavere in mare al largo di Trapani

Messina - Trovato il cadavere di una giovane donna : Il cadavere di una donna di età apparente compresa tra i 25 e i 35 anni è stato trovato questa mattina sulla spiaggia di Spadafora, sulla costa tirrenica del Messinese, adagiato tra due imbarcazioni. ...

Messina - cadavere seminudo di una donna riTrovato sulla spiaggia di Spadafora : Il corpo è stato rinvenuto questa mattina da un pescatore sulla spiaggia di Spadafora. Dalle prime indiscrezioni pare che si tratterebbe di una donna dell'Est Europa e sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza, mentre il decesso risalirebbe a 12-16 ore fa.Continua a leggere

San Pietro in Guarano. Cadavere decomposto Trovato nel Crati : Macabra scoperta nel Cosentino. trovato un Cadavere in avanzato stato di decomposizione sul greto del fiume Crati nel territorio di

Bordighera - Trovato cadavere in spiaggia : 17.28 Il corpo senza vita di un 50enne è stato rinvenuto sulla spiaggia Rattaconigli, a Bordighera, in provincia di Imperia. A dare l'allarme, un passante. Il corpo non presenta segni di violenza e nelle vicinanze gli inquirenti hanno trovato alcune siringhe. Una prima ipotesi è che l'uomo, che viveva e lavorava a Bordighera, sia morto a seguito di un'overdose. Disposto l'esame tossicologico. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Cadavere Trovato in fiume a Lubiana : è Davide Maran - studente italiano scomparso a marzo : I sospetti purtroppo sono confermati: è di Davide Maran il Cadavere trovato martedì scorso nel fiume Ljubljanica a Lubiana, in Slovenia, dove lo studente italiano si trovava per un...

Mondiali Russia 2018 – Non ha retto al flop Argentina - riTrovato il cadavere del tifoso di Messi suicida : Non solo feste e sorrisi, ai Mondiali di Russia 2018 anche tragedie da brividi: ritrovato il cadavere del tifoso di Messi suicida La sconfitta dell’Argentina contro la Croazia di qualche sera fa, ai Mondiali di Russia 2018, ha deluso tanti appassionati di sport, tantissimi tifosi argentini e tanti fan che hanno come idolo indiscusso Leo Messi. Dopo il ko argentino, che mette con un piede fuori dai Mondiali la squadra di Sampaoli, un ...

Cento. E’ di Davide Maran il cadavere Trovato nel fiume Ljubljanica : Cento è in lutto. Appartiene a Davide Maran il corpo trovato martedì nel fiume Ljubljanica a Lubiana. La conferma ufficiale

Davide Maran era scomparso a fine marzo : riTrovato cadavere in un fiume in Slovenia : È di Davide Maran il cadavere ritrovato martedì nel fiume Ljubljanica ...

Roma - il cadavere di un uomo Trovato nel Tevere : Roma, 21 giu. , askanews, Il cadavere di uomo età compresa tra i 50/60 anni è stato avvistato e poi recuperato nel fiume Tevere a Roma, all'altezza del ponte della Magliana. Sul posto si è recata una ...

Davide Maran - scomparso in Slovenia : Trovato un cadavere in un fiume - potrebbe essere lui : potrebbe essere arrivata una svolta, tragica, nel caso della scomparsa di Davide Maran, il ragazzo ferrarese di 26 anni del quale si sono perse le tracce a fine marzo in Slovenia. I vigili del fuoco della capitale Lubiana hanno infatti ritrovato un corpo senza vita nel corso di ricerche nel fiume Ljubljanica, nel tardo pomeriggio di ieri: le ricerche erano condotte dai vigili del fuoco insieme a pescatori e sommozzatori.--Davide era in Slovenia ...

Cadavere Trovato in strada a Catania - è di un clochard 56enne : E' morto di notte, forse mentre stava dormendo nel suo giaciglio in via Sant'Euplio, sotto il ponte della villa Bellini, a Catania, completamente protetto dalle coperte. Aveva 56 anni, si chiamava ...

Slovenia - Trovato cadavere nel fiume : potrebbe essere Davide Maran : Slovenia, trovato cadavere nel fiume: potrebbe essere Davide Maran Il corpo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri nel fiume Ljubljanica. La scoperta è avvenuta nell’ambito delle operazioni di ricerca di Davide Maran, il 26enne ferrarese scomparso lo scorso marzo dalla capitale slovena. Il ragazzo si trovava in città per un master.Continua a leggere […] L'articolo Slovenia, trovato cadavere nel fiume: potrebbe essere Davide ...