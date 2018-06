Tria e la manovra ' povera' | no reddito cittadinanza e flat tax solo per pochi | La

Nessuna manovra bis nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme di Confindus Tria sulla correzione da 9 miliardi : Nessuna manovra bis nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme lanciato da Confindustria , che ha definito "plausibile" la richiesta da parte di Bruxelles di una correzione da 9 miliardi quest'anno. "Non si farà nessun intervento di correzione quest'anno" è la linea che il ministro Tria ha intenzione di portare avanti secondo quanto apprende Huffpost da ambienti di via XX settembre.Il Centro studi di viale dell'Astronomia è stato ...

Confindus Tria vede rallentamento economia Italia - rischio manovra... : Confindustria vede per il biennio 2018-2019 un rallentamento della crescita economica Italia na e paventa un rischio di manovra correttiva per rispettare i vincoli europei sui conti pubblici.

Confindus Tria : Pil rallenta - Italia rischia manovra correttiva : L'avvertimento arriva dal Centro Studi di Confindustria che, negli ultimi Scenari Economici, vede un rallenta mento dell'economia Italia na. 'Nel definire la politica economica in vista della Legge di ...

Confindus Tria : Pil rallenta - Italia rischia manovra correttiva : Ora, secondo il Csc, "molto dipenderà dalle scelte di politica economica che adotterà il governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'attuazione di alcune misure espansive indicate nella ...

Intesa Sp - Messina : ' Tria ok sul debito - ma attenzione alla manovra' : Oggi il differenziale rispetto alla Spagna, Grecia e altri paesi è completamente infondato, c'è uno scollamento totale tra spread e forza dell'economia reale'. Messina ha poi risposto alle domande ...

Il ceo di Intesa Messina : 'No alle elezioni anticipate nel 2019'. Plaude al discorso di Tria ma è cauto : 'Aspettiamo la manovra' : Il capo di Intesa Sanpaolo accoglie con favore il discorso del ministro dell'Economia sul Def: 'Ma doveva parlare un mese fa'

Il ceo di Intesa Messina plaude al discorso di Tria ma è cauto : "Aspettiamo la manovra". E dice no al voto anticipato : "Il ministro dell'Economia Tria ha detto le cose che probabilmente andavano dette un mese fa. Questo avrebbe evitato la salita dello spread e la caduta delle Borse". Lo ha affermato Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, concludendo la prima parte del convegno sul settore assicurativo in merito alle parole di rassicurazione del ministro."Bisogna aspettare la manovra finanziaria per dimostrare che si fa sul serio con ...