Treviso | gli ritirano la patente | 39enne si suicida Montebelluna | trovato impiccato da

“Da tre anni ospito migranti a casa mia a Treviso. Se non accogliamo - torniamo alla barbarie” : “Suonino le trombe per questo premio, speriamo che svegli gli animi. Non lo dico per me, ma per il segnale che abbiamo lanciato, qui, dall’Italia”. Il professor Antonio Silvio Calò, docente di storia e filosofia al Liceo Classico Canova di Treviso, è un uomo mite, schivo, e ha 57 anni. Tre anni fa, quando aprì la porta di casa propria a sei extracomunitari non voleva quasi che lo si sapesse in giro. Per non diventare un caso, per non sembrare ...