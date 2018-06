Tre possibilità tra cui scegliere nel Vodafone Happy Friday di domani

Alisson apre all'addio alla Roma : 'Ci sono alTre possibilità - a breve vedremo' : Spero che tutto si risolva prima dell'inizio della Coppa del Mondo, è quello che voglio. La verità è che ho lasciato tutto nelle mani del mio manager. Se non verrà risolto tutto se ne parlerà dopo il ...

OnePlus 6 Silk White è andato a ruba - ma avrete alTre possibilità : OnePlus 6 Silk White e le cuffie OnePlus Bullets Wireless sono andati esauriti nel giro di poche ore sul sito ufficiale. Lo smartphone, nell'elegante colorazione bianco/oro, tornerà disponibile martedì 12 giugno alle ore 10: se siete interessati, non fatevelo scappare! L'articolo OnePlus 6 Silk White è andato a ruba, ma avrete altre possibilità proviene da TuttoAndroid.

OlTre 28mila possibilità di lavoro nella stagione estiva : Oltre che per andare in ferie, l’estate può essere la stagione giusta per trovare un lavoro, secondo una rilevazione effettuata da Assolavoro, l’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro. Per...

Yakuza 3 - 4 e 5 su PS4? SEGA poTrebbe considerare la possibilità : Se la domanda sarà abbastanza forte, SEGA "potrebbe considerare" la possibilità di portare Yakuza 3, 4 e 5 su PlayStation 4. Questo è ciò che ha detto il produttore della serie di Yakuza, Daisuke Sato, a PlayStation Access in una recente intervista.Come segnala VG247.com, così facendo si porterebbe l'intera serie di Yakuza sulla corrente generazione di PlayStation. Su PS4, infatti, sono già disponibili Yakuza 0, Yakuza Kiwami (Kiwami 2 in arrivo ...

Ancelotti - all'orizzonte Tre possibilità : Nazionale - Arsenal o Juventus : Il futuro del tecnico emiliano andrà a delinearsi nel prossimo mese. Costacurta spinge per averlo sulla panchina dell'Italia, ma "Carletto" sembra ancora preferire un club

Pasticcio “Buona Scuola” - possibilità di ruolo solo per le maesTre laureate : 2mila subito escluse : Pasticcio “Buona Scuola”, possibilità di ruolo solo per le maestre laureate: 2mila subito escluse Era atteso da mesi il parere dell’Avvocatura di Stato sulla sentenza del Consiglio di Stato dopo il ricorso degli insegnanti, che ora, come denuncia FdI, “dovranno tornare precari” Continua a leggere

