Travolta e uccisa da una spazzatrice a Casoria

ilroma

: CASORIA | IL DRAMMA Il mezzo l'ha travolta in retromarcia. La donna lascia figli e marito #cronaca #carmelafavina… - TeleClubItalia : CASORIA | IL DRAMMA Il mezzo l'ha travolta in retromarcia. La donna lascia figli e marito #cronaca #carmelafavina… - salernopost : Dramma in Campania, donna investita e uccisa da una spazzatrice Questa mattina, poco dopo le 8 e 30, una spazzatri… - ottopagine : Travolta e uccisa dalla spazzatrice dei rifiuti,choc in centro -

(Di giovedì 28 giugno 2018). Una donna di 68 anni, C. F., è statada unaquesta mattina in via Brindisi a. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'autista del mezzo, che si ...