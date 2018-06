Trapianto di utero tra gemelle | nato il primo bimbo

È un maschio il primo bimbo nato da un Trapianto di utero tra due sorelle : Pesa 2,970 kg, è un maschio e sta bene il primo bimbo al mondo nato dopo un trapianto di utero tra due sorelle gemelle omozigote: il cesareo è stato eseguito in mattinata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna.La madre, una donna di origini serbe di 38 anni residente in Italia, ha pianto di gioia. Il trapianto è stato fatto a Belgrado a marzo 2017, il percorso di procreazione assistita è stato seguito a Stoccolma. La ...

Chirurgia : il primo Trapianto di utero nel Regno Unito entro il 2018 : entro il 2018 verrà eseguito il primo trapianto di utero nel Regno Unito: il ginecologo Richard Smith, della charity Womb Transplant Uk, ha spiegato anche che saranno usate donatrici viventi. Nel 2015, spiega la Bbc online, sono stati autorizzati 10 trapianti di utero nel Paese, tutti da cadavere: ora il team progetta di utilizzare donatori viventi e cadaveri. La procedura da vivente è più semplice e consente di ridurre i tempi ...

Trapianto e trasfusioni in utero / Al sesto mese di gravidanza impiantate cellule staminali sul feto : Trapianto e trasfusioni in utero, al sesto mese di gravidanza impiantante cellule staminali sul feto per la prima volta nel mondo. Intervento all'Ucsf Benioff Children's di San Francisco.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:51:00 GMT)

Il Trapianto di midollo in utero è rivoluzionario - potenzialmente cura più malattie : L'intervento in utero descritto sul New York Times , in cui ad una bambina prima della nascita sono state praticate cinque trasfusioni e un trapianto di midollo, è rivoluzionario nella parte che ...