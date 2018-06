Tragedia lungo le strade dell' Aretino | Anghiari piange la scomparsa di Stefano Pasqui

arezzonotizie

: A volte dimentico che Salvini fa davvero parte del nostro governo. A volte sembra una barzelletta di poco gusto e u… - carstairsangels : A volte dimentico che Salvini fa davvero parte del nostro governo. A volte sembra una barzelletta di poco gusto e u… - MondoPalermo : Tragedia lungo la strada statale 113, muore motociclista termitano scontratosi con un’auto a Buonfornello - blogsicilia : Tragedia lungo la strada statale 113, muore motociclista termitano - -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Tutti in paese lo conoscevano per via'attività di famiglia e per quella sua passione per la disco music.ladi, commerciante di 51 annia Valtiberina,...