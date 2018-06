Tra mezzo secolo si ricorderanno ancora della loro Corea

Incidenti mortali sul lavoro - Tragico primato per il Mezzogiorno : Roma, 27 giu. , askanews, Sono Basilicata e Calabria le regioni con il maggior tasso di Incidenti gravi sul lavoro. Questo il dato che emerge dall'analisi di Info Data, il blog di Data Journalism del ...

"Studio 54" - serate Tra inferno e paradiso per sentirsi una star in mezzo alle star : Era il posto giusto, nel momento giusto. Alla fine degli anni '70, mentre tramontava la guerra in Vietnam, gli americani erano stanchi di essere seri: volevano diventare frivoli e selvaggi. Lo Studio 54, un posto dove la discoteca sposava la depravazione, provvedeva a soddisfare il bisogno di follia e di glamour circolante nell'aria. Con Liza Minnelli, Andy Warhol, Bianca Jagger, Truman Capote impegnati a divertirsi nell'inferno-disco, insieme ...

Un anno e mezzo da comparsa Tra selfie e viaggi : Da quando ha perso il potere e il controllo del Pd, Matteo Renzi sembra piombato indietro quindici anni nella carriera politica, da primadonna a comparsa. È dalla batosta tremenda del referendum ...

Quattro milioni e mezzo da Palermo per le sTrade iblee : Tra le opere in programmazione c'è anche una rotatoria fondamentale per l'unione delle città di Ispica e Pozzallo

Tra il dire e il fare c'è in mezzo un barcone : Un mondo ragionevole in cui la scienza ed il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati! Nel nome della democrazia siate tutti uniti!»

‘Mezzogiorno in Famiglia’ - il suo addio ormai è certo e il pubblico ci resta male. La notizia filTrata poco fa : Una notizia che spiazza e di certo non farà contenti i tanti fan del programma. Mezzogiorno in Famiglia perde i pezzi. L’ indiscrezione, quando mancano pochi giorni alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai fissata per il prossimo 27 giugno, è filtrata nelle ore scorse ed ha tutti i crismi dell’ufficialità tanto che pare, molti colleghi si siano già rassegnati a vederlo partire. Parliamo di Massimiliano Ossini che sarebbe a un passo dal ...

Tira fuori il pene in mezzo alla sTrada per farsi un selfie : denunciato un "insospettabile" : "C'è un uomo che continua a scattarsi dei selfie con i pantaloni abbassati e il pene di fuori". Deve essere suonata più o meno così la denuncia di alcuni cittadini che domenica sera hanno chiamato la polizia per...

Uomo ucciso a colpi di pistola in mezzo alla sTrada : Omicidio a Corsico, in provincia di Milano: sabato sera in via delle Querce un Uomo di 54 anni, cittadino senegalese, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Si sarebbe trattato di un vero e...

Lavoro - in Italia cresce il gap Tra Mezzogiorno e il resto del Paese : Teleborsa, - Primi risultati per il progetto "Misure del benessere equo e sostenibile dei territori", avviato dall'Istat per costruire un sistema di indicatori utili a soddisfare la domanda di ...

Napoli - ambulanza sequesTrata dopo incidente/ Ultime notizie : sanitari 118 minacciati e Trascinati sul mezzo : Napoli, ambulanza sequestrata dopo incidente stradale: secondo caso in pochi giorni. Personale del 118 minacciato, trascinato sul mezzo e costretto a soccorrere due feriti.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Ermal Meta canta Dall’Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards in mezzo al pubblico dell’Arena e riceve il premio per il Live (video) : Ermal Meta canta Dall'Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards 2018: martedì 12 giugno il cantautore di Fier è tornato sul palco dell'Arena di Verona per esibirsi con il suo nuovo singolo estivo, estratto dall'album certificato disco d'oro Non abbiamo armi. Ermal Meta, che martedì scorso si è esibito insieme a Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente, ha fatto ritorno sul palco della prestigiosa Arena di Verona per ritirare alcuni premi. Per ...

F1 – Tra rinnovo e positività - Bottas vede il bicchiere mezzo pieno : “in Canada andrà meglio - il conTratto? Ecco cosa dico” : Valtteri Bottas parla nella conferenza stampa che precede il weekend del Gp del Canada, valido per il settimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno È tutto pronto per il settimo weekend del campionato mondiale di Formula Uno. Si parte perciò con la conferenza stampa del giovedì, che come ogni settimana di gare precede il venerdì di prove libere. Questo fine settimana si correrà in Canada sulla pista di Montreal in cui, dopo la ...